Касьянов: Ельцин мне кричал: "Нас везде слушают! Покупайте новые телефоны! Поговорил – в окошко в машине выбросил"

Он вспомнил, что Ельцин очень эмоционально советовал ему постоянно менять мобильные телефоны и просто выбрасывать старые. Один из таких разговоров, по словам Касьянова, состоялся в сентябре 2005 года – тогда экс-президент находился в больнице с переломом шейки бедра.
"Я пришел к нему в больницу. И он мне кричал, что "нас слушают, нас везде слушают". "Покупайте [новые] телефоны! Поговорил [когда] в машине едешь – в окошко выбросил. Поговорил по другому телефону – в окошко выбросил". Вот примерно так. Причем очень эмоционально", – рассказал политик.
По его мнению, в конце жизни Ельцин осознал, что просчитался, когда избрал Владимира Путина своим преемником, и очень тяжело это переживал.
"Ну, он очень расстроенный был. В такой форме говорил, во вздернутом состоянии, потому что очень переживал. Из-за того, что он находится под контролем, и из-за того, что наделал Путин. Он закрывал все те достижения, основы нового государства, которые строил Ельцин", – сказал Касьянов.
Речь, в частности, шла о подходе к разделению власти, о смене гимна России, с чем Ельцин был не согласен.
"Эти вещи были очень важны для начала строительства демократического государства", – подчеркнул бывший российский премьер.
Ельцин возглавил Россию в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года Ельцин объявил о своей отставке. И.о. президента был назначен тогдашний глава правительства Владимир Путин, который в марте 2000 года был избран главой государства. Путин находится у власти более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.
Начальник службы охраны Ельцина Александр Коржаков в интервью Гордону в 2017 году рассказал, что в последние годы президентства Ельцин "стал как овощ", поэтому его дочь Татьяна Дьяченко "решала все". Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший друг Путина Сергей Пугачев в 2021 году подтвердил Гордону, что после выборов 1996 года дочь Ельцина фактически была и.о. президента РФ.