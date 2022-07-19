Касьянов: Ельцин мне кричал: "Нас везде слушают! Покупайте новые телефоны! Поговорил – в окошко в машине выбросил"

Он вспомнил, что Ельцин очень эмоционально советовал ему постоянно менять мобильные телефоны и просто выбрасывать старые. Один из таких разговоров, по словам Касьянова, состоялся в сентябре 2005 года – тогда экс-президент находился в больнице с переломом шейки бедра.

"Я пришел к нему в больницу. И он мне кричал, что "нас слушают, нас везде слушают". "Покупайте [новые] телефоны! Поговорил [когда] в машине едешь – в окошко выбросил. Поговорил по другому телефону – в окошко выбросил". Вот примерно так. Причем очень эмоционально", – рассказал политик.

По его мнению, в конце жизни Ельцин осознал, что просчитался, когда избрал Владимира Путина своим преемником, и очень тяжело это переживал.

"Ну, он очень расстроенный был. В такой форме говорил, во вздернутом состоянии, потому что очень переживал. Из-за того, что он находится под контролем, и из-за того, что наделал Путин. Он закрывал все те достижения, основы нового государства, которые строил Ельцин", – сказал Касьянов.

Речь, в частности, шла о подходе к разделению власти, о смене гимна России, с чем Ельцин был не согласен.

"Эти вещи были очень важны для начала строительства демократического государства", – подчеркнул бывший российский премьер.

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