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Касьянов: Политика Путина укладывается в три принципа: подкуп, шантаж и провокация. Так учили в школе КГБ, он мне сам говорил

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Касьянов: Сегодня перед нами другой Путин реальный офицер КГБ
Касьянов: Сегодня перед нами другой Путин – реальный офицер КГБ
Фото: EPA

В начале президентства Владимир Путин пытался показать себя демократом, но на самом деле он всегда в работе использовал кагэбэшные приемы, даже когда принял решение напасть на Украину, рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов.

Касьянов тесно общался с Путиным в 2000–2004 годах: тогда Путин был президентом, а Касьянов – премьером. 

"Мы были убеждены, что Путин так же, как и мы, пришедший из Советского Союза, но человек с принципами, поддерживающий демократическое устройство, рыночную экономику и так далее. Но Путин фактически, как мы теперь понимаем, имитировал это, притворялся, что привержен демократическим принципам. Сегодня [перед нами] другой Путин  реальный офицер КГБ", – считает Касьянов.

Он призвал обратить внимание на специфику работы спецслужб, к которым ранее Путин принадлежал (он работал в органах КГБ СССР в 19751991 годах).

"Люди специальных служб – это не армейские генералы, которые готовы на поле боя за свою правду, в которую верят, погибать иль биться до конца. Что такое КГБ? Это подкуп, шантаж и провокация. Так учили в школе КГБ, Путин мне сам об этом говорил. Вы посмотрите, любая политика Путина укладывается в эти три принципа: сначала подкуп, потом шантаж, затем провокация. Провокация означает не брать на себя ответственность, спровоцировать конфликт и выскочить из него", – сказал Касьянов.

Он убежден: именно этими принципами Путин руководствовался, когда решил развязать войну против Украины. 

"Сегодня он завяз, поскольку он ошибся, просчитался в Украине, в украинском народе. Он не понимал, что такая будет самоотверженная защита, такое мужество будет на поле боя и что Запад так последовательно будет поддерживать [Украину]. Может быть, еще пока недостаточно, но тем не менее мы видим, какая поддержка и какое трансатлантическое единство. Оно, конечно, приводит Путина в шок. И те шесть пакетов санкций [Евросоюза], которые вообще для него были неожиданными, конечно, его просто бесят, – сказал Касьянов. – Просто так, как кагэбэшники делали: спровоцировать и выскочить быстро, а кто-то другой пусть отвечает, – не получилось. Теперь он завяз".

Дальнейшее развитие ситуации сейчас зависит только от мужества украинцев и поддержки Запада, продолжил политик. 

"Мы не знаем, какой будет исход и когда это будет. Мы можем предполагать и строить разные сценарии, но все зависит, конечно, от неутомимости и продолжающегося мужества бойцов Украины и поддержки Запада теми вооружениями, которые могут довести украинскую армию до уровня, сравнимого с путинской армией", – сказал Касьянов. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. 

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, КГБ, Михаил Касьянов, война России против Украины
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