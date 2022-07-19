Касьянов: Политика Путина укладывается в три принципа: подкуп, шантаж и провокация. Так учили в школе КГБ, он мне сам говорил

Касьянов тесно общался с Путиным в 2000–2004 годах: тогда Путин был президентом, а Касьянов – премьером.

"Мы были убеждены, что Путин так же, как и мы, пришедший из Советского Союза, но человек с принципами, поддерживающий демократическое устройство, рыночную экономику и так далее. Но Путин фактически, как мы теперь понимаем, имитировал это, притворялся, что привержен демократическим принципам. Сегодня [перед нами] другой Путин – реальный офицер КГБ", – считает Касьянов.

Он призвал обратить внимание на специфику работы спецслужб, к которым ранее Путин принадлежал (он работал в органах КГБ СССР в 1975–1991 годах).

"Люди специальных служб – это не армейские генералы, которые готовы на поле боя за свою правду, в которую верят, погибать иль биться до конца. Что такое КГБ? Это подкуп, шантаж и провокация. Так учили в школе КГБ, Путин мне сам об этом говорил. Вы посмотрите, любая политика Путина укладывается в эти три принципа: сначала подкуп, потом шантаж, затем провокация. Провокация означает не брать на себя ответственность, спровоцировать конфликт и выскочить из него", – сказал Касьянов.

Он убежден: именно этими принципами Путин руководствовался, когда решил развязать войну против Украины.

"Сегодня он завяз, поскольку он ошибся, просчитался в Украине, в украинском народе. Он не понимал, что такая будет самоотверженная защита, такое мужество будет на поле боя и что Запад так последовательно будет поддерживать [Украину]. Может быть, еще пока недостаточно, но тем не менее мы видим, какая поддержка и какое трансатлантическое единство. Оно, конечно, приводит Путина в шок. И те шесть пакетов санкций [Евросоюза], которые вообще для него были неожиданными, конечно, его просто бесят, – сказал Касьянов. – Просто так, как кагэбэшники делали: спровоцировать и выскочить быстро, а кто-то другой пусть отвечает, – не получилось. Теперь он завяз".

Дальнейшее развитие ситуации сейчас зависит только от мужества украинцев и поддержки Запада, продолжил политик.

"Мы не знаем, какой будет исход и когда это будет. Мы можем предполагать и строить разные сценарии, но все зависит, конечно, от неутомимости и продолжающегося мужества бойцов Украины и поддержки Запада теми вооружениями, которые могут довести украинскую армию до уровня, сравнимого с путинской армией", – сказал Касьянов.

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