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Касьянов: Я уехал из России, когда приняли законы, которые запрещают критику

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Касьянов надеется вернуться в Россию через несколько месяцев
Касьянов надеется вернуться в Россию через несколько месяцев
Фото: ЕРА

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов объяснил, почему он покинул Россию.

"Я уехал, как приняли закон вот этот, который [предусматривает возможное попадание] в тюрьму за критику. Я посчитал, что я не могу замолчать или говорить не совсем правду, и поэтому это сподвигло меня уехать. Потому что я не хочу брать [на себя] эти риски, но, с другой стороны, я не хочу пристраиваться к этой ситуации", – сказал Касьянов.

Он отметил, что не прощался с Россией, выезжая за границу.

"Надеюсь через несколько месяцев вернуться, надеюсь все-таки, что Украина защитит себя и победит эту [российскую] агрессию, и поэтому ситуация будет меняться и мы все сможем вернуться и участвовать уже в наведении порядка внутри нашей страны", – объяснил экс-премьер России.

Гордон спросил, не боится ли Касьянов, что президент России Владимир Путин отдаст приказ спецслужбам отравить его веществом "Новичок".

"Можно бояться, можно не бояться. Если пришлет [убийцу], значит, пришлет. Защититься от этого невозможно. Не можешь же ты каждый день ходить и оглядываться по сторонам или за каждую ручку [бояться взяться], в перчатках ходить. [...] Если это будет, значит, будет. Я на эту тему даже не задумываюсь сильно. Конечно, опасность есть. Я поэтому и уехал, чтобы минимизировать эти риски", – подчеркнул Касьянов.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

4 марта Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками, публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ наказывается от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили с использованием служебного положения либо по мотивам политической или идеологической ненависти, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.

Касьянов родился в 1957 году в Московской области. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт (специальность – "инженер-строитель").

В 1980-х работал в аппарате Государственного планового комитета РСФСР, в начале 1990-х – в министерстве экономики и министерстве финансов РФ. В 19951999 годах Касьянов был заместителем министра финансов. На этой должности вел переговоры с внешними кредиторами об урегулировании долга бывшего СССР. В 19992000 годах занимал должность министра финансов, с 2000-го по 2004-й возглавлял правительство. Как сказано в официальной биографии Касьянова, он запустил ряд структурных реформ в РФ, в том числе налоговую и бюджетную реформы.

В 2008 году планировал баллотироваться в президенты РФ, но в итоге ему отказали в регистрации.

В 2010 году вместе с политиками Борисом Немцовым и Владимиром Рыжковым создал демократическую коалицию, которая позже стала Партией народной свободы (ПАРНАС). С 2015 года возглавляет партию.

Сейчас Касьянов живет за границей (он не называет страну, в которой находится).

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Михаил Касьянов, Новичок
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