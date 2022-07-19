Касьянов: Я уехал из России, когда приняли законы, которые запрещают критику

"Я уехал, как приняли закон вот этот, который [предусматривает возможное попадание] в тюрьму за критику. Я посчитал, что я не могу замолчать или говорить не совсем правду, и поэтому это сподвигло меня уехать. Потому что я не хочу брать [на себя] эти риски, но, с другой стороны, я не хочу пристраиваться к этой ситуации", – сказал Касьянов.

Он отметил, что не прощался с Россией, выезжая за границу.

"Надеюсь через несколько месяцев вернуться, надеюсь все-таки, что Украина защитит себя и победит эту [российскую] агрессию, и поэтому ситуация будет меняться и мы все сможем вернуться и участвовать уже в наведении порядка внутри нашей страны", – объяснил экс-премьер России.

Гордон спросил, не боится ли Касьянов, что президент России Владимир Путин отдаст приказ спецслужбам отравить его веществом "Новичок".

"Можно бояться, можно не бояться. Если пришлет [убийцу], значит, пришлет. Защититься от этого невозможно. Не можешь же ты каждый день ходить и оглядываться по сторонам или за каждую ручку [бояться взяться], в перчатках ходить. [...] Если это будет, значит, будет. Я на эту тему даже не задумываюсь сильно. Конечно, опасность есть. Я поэтому и уехал, чтобы минимизировать эти риски", – подчеркнул Касьянов.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube