Московского депутата приговорили к семи годам за высказывания против войны в Украине

В начале апреля прокремлевские Telegram-каналы распространяли запись заседания совета депутатов, состоявшегося 15 марта. Депутаты, по предложению Горинова, объявили минуту молчания в память жертв агрессии в Украине. Горинов также отметил, что все усилия гражданского общества в России должны быть направлены на то, чтобы остановить войну.

В деле фигурирует также еще один депутат – Елена Котеночкина, но она уехала за границу.

По версии следствия, во время заседания Горинов и Котеночкина называли войну в Украине войной, а не "специальной операцией" и говорили о гибели украинских детей. Горинов, говорится в обвинении, называл Россию "фашистским государством" и утверждал, что она хочет захватить территорию Украины. При этом эксперты-лингвисты, приглашенные стороной обвинения, заключили, что "фашистским государством" Россию Горинов не называл.

В итоге его признали виновным в "распространении недостоверной информацию о российской армии с использованием служебного положения и по мотивам ненависти". Суд приговорил его к семи годам колонии общего режима. Ему запретили четыре года после освобождения занимать государственные должности.

В последнем слове Горинов заявил, что считает войну "самым быстрым средством расчеловечивания".

"Я полагаю, что Россия исчерпала свой лимит на войны еще в XX веке. Однако наше настоящее – это Буча, Ирпень, Гостомель. Вам говорят что-то эти имена? Вам, обвинение! Поинтересуйтесь и не говорите потом, что ничего не знали", – сказал депутат.