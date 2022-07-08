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Московского депутата приговорили к семи годам за высказывания против войны в Украине

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Горинова признали виновным в распространении недостоверной информацию о российской армии
Горинова признали виновным в распространении недостоверной информацию о российской армии
Фото: Медиазона / Twitter

Мещанский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата Красносельского округа города Алексея Горинова к семи годам лишения свободы за выступление на заседании муниципального совета с призывом остановить войну в Украине. Об этом сообщают "Радио Свобода" и "Медиазона".

В начале апреля прокремлевские Telegram-каналы распространяли запись заседания совета депутатов, состоявшегося 15 марта. Депутаты, по предложению Горинова, объявили минуту молчания в память жертв агрессии в Украине. Горинов также отметил, что все усилия гражданского общества в России должны быть направлены на то, чтобы остановить войну.

В деле фигурирует также еще один депутат – Елена Котеночкина, но она уехала за границу.

По версии следствия, во время заседания Горинов и Котеночкина называли войну в Украине войной, а не "специальной операцией" и говорили о гибели украинских детей. Горинов, говорится в обвинении, называл Россию "фашистским государством" и утверждал, что она хочет захватить территорию Украины. При этом эксперты-лингвисты, приглашенные стороной обвинения, заключили, что "фашистским государством" Россию Горинов не называл.

В итоге его признали виновным в "распространении недостоверной информацию о российской армии с использованием служебного положения и по мотивам ненависти". Суд приговорил его к семи годам колонии общего режима. Ему запретили четыре года после освобождения занимать государственные должности.

В последнем слове Горинов заявил, что считает войну "самым быстрым средством расчеловечивания".

"Я полагаю, что Россия исчерпала свой лимит на войны еще в XX веке. Однако наше настоящее – это Буча, Ирпень, Гостомель. Вам говорят что-то эти имена? Вам, обвинение! Поинтересуйтесь и не говорите потом, что ничего не знали", – сказал депутат.

Контекст:

Полномасштабное вторжение в Украину, которое началось 24 февраля, российские власти официально называют "спецоперацией".

4 марта Государственная дума России приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ наказывается штрафом в размере от 700 тыс. руб. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили с использованием служебного положения, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло за собой тяжкие последствия – до 15 лет.

О первых уголовных делах в РФ по этой статье стало известно в середине марта. 25 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сказал ТАСС, что ведомство расследует более 10 таких дел.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Москва, тюрьма, депутаты, приговор, война России против Украины
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