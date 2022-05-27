"Сирот станет еще больше". В российском Приморье депутаты-коммунисты потребовали у Путина прекратить войну

В обращении к президенту депутаты констатируют, что три месяца "спецоперации" не принесли успеха, а количество убитых и раненых растет Фото: ЕРА

На заседании член фракции КПРФ Леонид Васюкевич встал и начал зачитывать обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием немедленного вывода войск из Украины. Ему практически сразу отключили микрофон, но слова выступления слышны на записи трансляции.

"Мы понимаем, что если наша страна не прекратит специальную военную операцию, то сирот в ней станет еще больше. На ней гибнут и становятся калеками молодые люди, которые могли принести пользу нашей стране. Почти три месяца, которые прошли с начала операции, показали, что достичь успеха военным путем невозможно, продолжение военной операции приведет к неминуемому увеличению количества погибших и раненых военнослужащих. Мы требуем немедленного прекращения военной операции на территории Украины и вывода войск РФ", – сказано в обращении депутатов.

В конце выступления Васюкевич зачитал четыре фамилии депутатов, которые подписались под обращением. Двое из них – Наталья Кочугова и Александр Сустов – сразу же заявили, что не делали этого.

Еще один – Геннадий Шульга – в конце выступления поаплодировал однопартийцу.

Присутствовавший на заседании губернатор Приморья Олег Кожемяко тут же потребовал лишить Васюкевича и Шульгу слова и вывести из зала.

"Эти действия порочат российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом. Изменник", – цитирует Кожемяко газета "Коммерсантъ".

В итоге краевой парламент проголосовал за то, чтобы лишить Васюкевича и Шульгу голоса на заседании.