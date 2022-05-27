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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сирот станет еще больше". В российском Приморье депутаты-коммунисты потребовали у Путина прекратить войну

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В обращении к президенту депутаты констатируют, что три месяца "спецоперации" не принесли успеха, а количество убитых и раненых растет
В обращении к президенту депутаты констатируют, что три месяца "спецоперации" не принесли успеха, а количество убитых и раненых растет
Фото: ЕРА

В российском Приморском крае депутаты законодательного собрания от Коммунистической партии потребовали прекратить "спецоперацию". Трансляция заседания 27 мая велась на YouTube-канале органа власти.

На заседании член фракции КПРФ Леонид Васюкевич встал и начал зачитывать обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием немедленного вывода войск из Украины. Ему практически сразу отключили микрофон, но слова выступления слышны на записи трансляции.

"Мы понимаем, что если наша страна не прекратит специальную военную операцию, то сирот в ней станет еще больше. На ней гибнут и становятся калеками молодые люди, которые могли принести пользу нашей стране. Почти три месяца, которые прошли с начала операции, показали, что достичь успеха военным путем невозможно, продолжение военной операции приведет к неминуемому увеличению количества погибших и раненых военнослужащих. Мы требуем немедленного прекращения военной операции на территории Украины и вывода войск РФ", – сказано в обращении депутатов.

В конце выступления Васюкевич зачитал четыре фамилии депутатов, которые подписались под обращением. Двое из них – Наталья Кочугова и Александр Сустов – сразу же заявили, что не делали этого.

Еще один – Геннадий Шульга – в конце выступления поаплодировал однопартийцу.

Присутствовавший на заседании губернатор Приморья Олег Кожемяко тут же потребовал лишить Васюкевича и Шульгу слова и вывести из зала.

"Эти действия порочат российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом. Изменник",  – цитирует Кожемяко газета "Коммерсантъ".

В итоге краевой парламент проголосовал за то, чтобы лишить Васюкевича и Шульгу голоса на заседании.

Контекст:

Полномасштабное вторжение в Украину, которое началось 24 февраля, российские власти официально называют "спецоперацией".

4 марта Государственная дума России приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ наказывается штрафом в размере от 700 тыс. руб. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили с использованием служебного положения, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло за собой тяжкие последствия – до 15 лет. 

О первых уголовных делах в РФ по этой статье стало известно в середине марта. 25 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сказал ТАСС, что ведомство расследует более 10 таких дел.

Теги: Россия, Владимир Путин, КПРФ, Приморский край, война России против Украины, потери России
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