"Ты просишь у меня беспилотники, но делаешь это без уважения". В сети высмеяли расстояние, которое разделяло Путина и аятоллу Хаменеи на встрече в Иране

Путина и Хаменеи во время встречи разделяла солидная дистанция, и президент РФ снова стал героем мемов Фото: Кремль. Новости / Telegram

Российского лидера и Хаменеи во время встречи разделяло солидное расстояние. Это обстоятельство в очередной раз стало поводом для мемов в соцсетях, в которых высмеяли президента РФ.

Украинский адвокат Николай Полозов в Facebook процитировал крылатую фразу из фильма "Крестный отец".

"Ты приходишь и просишь у меня беспилотники, но ты это делаешь без уважения", – подписал он фотографию с изображением Путина и Хаменеи.

Комментаторы в соцсетях вспомнили о последних приемах Путина в Кремле, когда он принимал визитеров за очень длинным столом. Некоторые удивились его отсутствию в Тегеране. В Twitter-аккаунте "Харків руліт" предположили, что легендарный кремлевский "15-метровый" стол не влез в самолет.

Meeting between Putin and the head of Iran.

Apparently, the 15-meter table did not fit into the plane pic.twitter.com/kdnDRMyjs7 — ХАРКІВ_РУЛІТ (@KHARKIV_RULIT) July 19, 2022

А в Twitter-аккаунте "Кремлевский пул РИА", который ведут журналисты российского пропагандистского агентства "РИА Новости", попросту дорисовали Путину и Хаменеи фейковый стол.