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"Ты просишь у меня беспилотники, но делаешь это без уважения". В сети высмеяли расстояние, которое разделяло Путина и аятоллу Хаменеи на встрече в Иране

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Путина и Хаменеи во время встречи разделяла солидная дистанция, и президент РФ снова стал героем мемов
Путина и Хаменеи во время встречи разделяла солидная дистанция, и президент РФ снова стал героем мемов
Фото: Кремль. Новости / Telegram

В Тегеране 19 июля состоялась встреча президента России Владимира Путина с верховным руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, сообщила пресс-служба Кремля.

Российского лидера и Хаменеи во время встречи разделяло солидное расстояние. Это обстоятельство в очередной раз стало поводом для мемов в соцсетях, в которых высмеяли президента РФ.

Украинский адвокат Николай Полозов в Facebook процитировал крылатую фразу из фильма "Крестный отец".

"Ты приходишь и просишь у меня беспилотники, но ты это делаешь без уважения", – подписал он фотографию с изображением Путина и Хаменеи.

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/pfbid0bpaPe3rhJp1oqzAn2ydkxy7v1ETHWxu8oakme79sGeNT9QaxRvg8TphoqFZkrNJl

Комментаторы в соцсетях вспомнили о последних приемах Путина в Кремле, когда он принимал визитеров за очень длинным столом. Некоторые удивились его отсутствию в Тегеране. В Twitter-аккаунте "Харків руліт" предположили, что легендарный кремлевский "15-метровый" стол не влез в самолет.

А в Twitter-аккаунте "Кремлевский пул РИА", который ведут журналисты российского пропагандистского агентства "РИА Новости", попросту дорисовали Путину и Хаменеи фейковый стол.

Контекст:

Это уже не первый раз, когда в интернете высмеивают огромный стол, за которым Путин общается с другими президентами. В частности, 7 февраля Путин провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве. Тогда на переговорах они также сидели за необычно длинным столом.

За этим же столом в Кремле Путин встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем, а впоследствии принимал доклад главы минобороны РФ Сергея Шойгу.

29 июня в столице Туркменистана Ашхабаде состоялся Каспийский саммит при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Ирана Ибрагима Раиси, президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Участники встречи разместились за огромным столом, который по размерам превосходил кремлевский в несколько раз. Это дало импульс новой серии мемов.

12 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран намерен в ускоренном порядке передать России по ее просьбе до нескольких сотен беспилотников, в том числе ударных. Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае.

Глава иранского МИД ответил, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине. На фоне происходящего Иран презентовал новые беспилотники.

Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, ни с верховным лидером Хаменеи, утверждает по итогам встречи 19 июля в Telegram российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

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