"Ты просишь у меня беспилотники, но делаешь это без уважения". В сети высмеяли расстояние, которое разделяло Путина и аятоллу Хаменеи на встрече в Иране

Российского лидера и Хаменеи во время встречи разделяло солидное расстояние. Это обстоятельство в очередной раз стало поводом для мемов в соцсетях, в которых высмеяли президента РФ.
Украинский адвокат Николай Полозов в Facebook процитировал крылатую фразу из фильма "Крестный отец".
"Ты приходишь и просишь у меня беспилотники, но ты это делаешь без уважения", – подписал он фотографию с изображением Путина и Хаменеи.
Комментаторы в соцсетях вспомнили о последних приемах Путина в Кремле, когда он принимал визитеров за очень длинным столом. Некоторые удивились его отсутствию в Тегеране. В Twitter-аккаунте "Харків руліт" предположили, что легендарный кремлевский "15-метровый" стол не влез в самолет.
Meeting between Putin and the head of Iran.— ХАРКІВ_РУЛІТ (@KHARKIV_RULIT) July 19, 2022
Apparently, the 15-meter table did not fit into the plane pic.twitter.com/kdnDRMyjs7
А в Twitter-аккаунте "Кремлевский пул РИА", который ведут журналисты российского пропагандистского агентства "РИА Новости", попросту дорисовали Путину и Хаменеи фейковый стол.
За "столом" переговоров pic.twitter.com/jWcBQp2yBx— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 19, 2022
Это уже не первый раз, когда в интернете высмеивают огромный стол, за которым Путин общается с другими президентами. В частности, 7 февраля Путин провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве. Тогда на переговорах они также сидели за необычно длинным столом.
За этим же столом в Кремле Путин встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем, а впоследствии принимал доклад главы минобороны РФ Сергея Шойгу.
29 июня в столице Туркменистана Ашхабаде состоялся Каспийский саммит при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Ирана Ибрагима Раиси, президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Участники встречи разместились за огромным столом, который по размерам превосходил кремлевский в несколько раз. Это дало импульс новой серии мемов.
12 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран намерен в ускоренном порядке передать России по ее просьбе до нескольких сотен беспилотников, в том числе ударных. Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае.
Глава иранского МИД ответил, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине. На фоне происходящего Иран презентовал новые беспилотники.
Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, ни с верховным лидером Хаменеи, утверждает по итогам встречи 19 июля в Telegram российское пропагандистское агентство "РИА Новости".