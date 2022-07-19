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Касьянов: Никакой открытой мобилизации в РФ не будет, иначе Путину придется признать: "Граждане, я ошибся, спасите мой режим!"

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Касьянов: Будет скрытая мобилизация, будет покупка "мяса"
Касьянов: Будет скрытая мобилизация, будет покупка "мяса"
Фото: EPA

Российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов считает, что президент РФ Владимир Путин не решится объявить всеобщую мобилизацию в стране. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я утверждал с первого дня и утверждаю [сейчас]: не будет никакой [открытой] мобилизации. Потому что у Путина [в Украине проходит] "спецоперация": "Мы там сейчас потихонечку разберемся с этими...", а мобилизация означает: "Граждане, я ошибся, я проиграл! Спасите меня, спасите мой режим, спасите мою ошибочною политику, которую я провел в отношении Украины". Для него это просто признание ошибки", – считает Касьянов.

Он убежден, что Путин не может признать свои ошибки, поэтому в РФ будут проводить скрытую мобилизацию.

"Будет скрытая мобилизация через деньги, через покупку людей, которые обездолены, которые без работы – или не хотят работать, или не могут работать, – сказал Касьянов. – Да, [будет] покупка "мяса", правильно".

Политик считает, что рано или поздно российские граждане поймут, что их обманули.

"Они ждут, когда это все закончится. Им обещали быстро, очень быстро, потом обещали чуть позже, еще чуть позже... Уже полгода скоро будет, и конца этому не видно. Поэтому я считаю, что граждане начнут просыпаться и начнут пересматривать свое отношение к режиму", – сказал Касьянов.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По июньской оценке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.

27 июня британская разведка подтвердила, что Россия испытывает недостаток резервистов для войны в Украине, но не хочет начинать официальную мобилизацию. По информации Генштаба ВСУ, в РФ проводится скрытая мобилизация. Украинская разведка выяснила, что российские власти вербуют и направляют в самые горячие точки в Украине заключенных из российских тюрем.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью изданию "ГОРДОН" оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает он.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, мобилизация, Михаил Касьянов, война России против Украины
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