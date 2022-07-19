Касьянов: Никакой открытой мобилизации в РФ не будет, иначе Путину придется признать: "Граждане, я ошибся, спасите мой режим!"

"Я утверждал с первого дня и утверждаю [сейчас]: не будет никакой [открытой] мобилизации. Потому что у Путина [в Украине проходит] "спецоперация": "Мы там сейчас потихонечку разберемся с этими...", а мобилизация означает: "Граждане, я ошибся, я проиграл! Спасите меня, спасите мой режим, спасите мою ошибочною политику, которую я провел в отношении Украины". Для него это просто признание ошибки", – считает Касьянов.

Он убежден, что Путин не может признать свои ошибки, поэтому в РФ будут проводить скрытую мобилизацию.

"Будет скрытая мобилизация через деньги, через покупку людей, которые обездолены, которые без работы – или не хотят работать, или не могут работать, – сказал Касьянов. – Да, [будет] покупка "мяса", правильно".

Политик считает, что рано или поздно российские граждане поймут, что их обманули.

"Они ждут, когда это все закончится. Им обещали быстро, очень быстро, потом обещали чуть позже, еще чуть позже... Уже полгода скоро будет, и конца этому не видно. Поэтому я считаю, что граждане начнут просыпаться и начнут пересматривать свое отношение к режиму", – сказал Касьянов.

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