Данилов: В России запущен маховик скрытой мобилизации

Об этом 15 июля в Twitter сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
"Российскому минубийству [минобороны] не хватает "пушечного мяса". На России запущен маховик скрытой мобилизации. Денежное обеспечение для контрактников увеличено до $4 тыс. Создаются так называемые добровольческие батальоны. И то, что станет одной из самых позорных страниц войны, развязанной Россией, – привлечение к войне с Украиной заключенных, осужденных по уголовным статьям, – написал секретарь СНБО. – Может ли победить свободных армия рабов и преступников?"
І те, що стане однією з найганебніших сторінок війни, розв’язаної росією, – залучення до війни з Україною в’язнів, засуджених за кримінальними статями.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 15, 2022
Чи може перемогти вільних армія рабів і злочинців?!
Российские независимые издания "Важные истории" и Gulagu.net со ссылкой на источники сообщили 6 июля, что в РФ более 50 заключенных, содержавшихся в исправительных колониях №6 и №7 Санкт-Петербурга, отправили в Ростовскую область, дав им считанные минуты на сборы и отказав в звонках родным.
Журналисты утверждают, что заключенных отправили для дальнейшей переброски на восток Украины и участия в боевых действиях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.
Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, добавил Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, подтвердил эксперт.
По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.
27 июня британская разведка подтвердила, что Россия испытывает недостаток резервистов для войны в Украине, но не хочет начинать официальную мобилизацию.
По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, всеобщая мобилизация в РФ возможна только тогда, когда будет объявлена война против Украины, чего не хочет признавать Путин.