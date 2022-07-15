Данилов: В России запущен маховик скрытой мобилизации

Денежное обеспечение для контрактников в РФ увеличено до $4 тыс., отметил Данилов Фото: rnbo.gov.ua

Об этом 15 июля в Twitter сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Российскому минубийству [минобороны] не хватает "пушечного мяса". На России запущен маховик скрытой мобилизации. Денежное обеспечение для контрактников увеличено до $4 тыс. Создаются так называемые добровольческие батальоны. И то, что станет одной из самых позорных страниц войны, развязанной Россией, – привлечение к войне с Украиной заключенных, осужденных по уголовным статьям, – написал секретарь СНБО. – Может ли победить свободных армия рабов и преступников?"

І те, що стане однією з найганебніших сторінок війни, розв’язаної росією, – залучення до війни з Україною в’язнів, засуджених за кримінальними статями.



Чи може перемогти вільних армія рабів і злочинців?! — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 15, 2022

Российские независимые издания "Важные истории" и Gulagu.net со ссылкой на источники сообщили 6 июля, что в РФ более 50 заключенных, содержавшихся в исправительных колониях №6 и №7 Санкт-Петербурга, отправили в Ростовскую область, дав им считанные минуты на сборы и отказав в звонках родным.

Журналисты утверждают, что заключенных отправили для дальнейшей переброски на восток Украины и участия в боевых действиях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)