ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: В России запущен маховик скрытой мобилизации

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Денежное обеспечение для контрактников в РФ увеличено до $4 тыс., отметил Данилов
Денежное обеспечение для контрактников в РФ увеличено до $4 тыс., отметил Данилов
Фото: rnbo.gov.ua

России, которая начала войну против Украины 24 февраля, не хватает личного состава для ведения боевых действий.

Об этом 15 июля в Twitter сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Российскому минубийству [минобороны] не хватает "пушечного мяса". На России запущен маховик скрытой мобилизации. Денежное обеспечение для контрактников увеличено до $4 тыс. Создаются так называемые добровольческие батальоны. И то, что станет одной из самых позорных страниц войны, развязанной Россией, – привлечение к войне с Украиной заключенных, осужденных по уголовным статьям, – написал секретарь СНБО. – Может ли победить свободных армия рабов и преступников?"

Российские независимые издания "Важные истории" и Gulagu.net со ссылкой на источники сообщили 6 июля, что в РФ более 50 заключенных, содержавшихся в исправительных колониях №6 и №7 Санкт-Петербурга, отправили в Ростовскую область, дав им считанные минуты на сборы и отказав в звонках родным.

Журналисты утверждают, что заключенных отправили для дальнейшей переброски на восток Украины и участия в боевых действиях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, добавил Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, подтвердил эксперт.

По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.

27 июня британская разведка подтвердила, что Россия испытывает недостаток резервистов для войны в Украине, но не хочет начинать официальную мобилизацию.

По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, всеобщая мобилизация в РФ возможна только тогда, когда будет объявлена война против Украины, чего не хочет признавать Путин.

Теги: Россия, Украина, СНБО, заключенные, мобилизация, армия РФ, батальоны, война России против Украины, Алексей Данилов, колония, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
"Все еще сенсационная фигура", "Естественная и спортивная". 57-летняя Херли снялась в белом бикини
"Все еще сенсационная фигура", "Естественная и спортивная". 57-летняя Херли снялась в белом бикини
  Панин о замалчивающей войну Лолите: Мы перестали общаться
  Панин о замалчивающей войну Лолите: Мы перестали общаться
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State
"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: У меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец. На кладбище они похоронены неподалеку
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: У меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец. На кладбище они похоронены неподалеку
"Давайте нападем на них тракторами". Актер студии "Квартал 95" Великий показал, как Лукашенко "послал" Путина
"Давайте нападем на них тракторами". Актер студии "Квартал 95" Великий показал, как Лукашенко "послал" Путина
"Россиянам нужны не наши земли и наши территории. Они второстепенная цель". Кондратюк рассказал, чего на самом деле от Украины хотят рашисты
"Россиянам нужны не наши земли и наши территории. Они – второстепенная цель". Кондратюк рассказал, чего на самом деле от Украины хотят рашисты
Фронтмен Imagine Dragons в Германии спел Forever Young с поднятым над головой украинским флагом. Видео
Фронтмен Imagine Dragons в Германии спел Forever Young с поднятым над головой украинским флагом. Видео
"Ты беременна?" Узерли засветила округлившийся живот и снялась в постели
"Ты беременна?" Узерли засветила округлившийся живот и снялась в постели
Российский актер Белый: Я уехал, потому что больше не могу оставаться в стране, которая ведет кровавую войну. Не могу больше молчать
Российский актер Белый: Я уехал, потому что больше не могу оставаться в стране, которая ведет кровавую войну. Не могу больше молчать
"Я знаю эту девочку. Знала". Убитая во время ракетного удара по Виннице девочка снялась в рождественском ролике с Зеленской. Видео
"Я знаю эту девочку. Знала". Убитая во время ракетного удара по Виннице девочка снялась в рождественском ролике с Зеленской. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение (282817)
2
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ (236145)
3
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину (166419)
4
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер (161654)
5
Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся (83298)
6
"Доказала, что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину (62445)
7
Кличко: Когда-то думал, что 50 лет – пора готовиться к земле. На свой день рождения подтянулся 50 раз, залез на пятитысячник на Кавказе (51944) G
8
Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить (51806)
 
 
 
 