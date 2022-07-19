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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Грозев: Мое понимание: у Путина – состояние паники

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Путин оказался в международной изоляции, которую усиливает его стрессовое состояние, считает Христо Грозев
Путин оказался в международной изоляции, которую усиливает его стрессовое состояние, считает Христо Грозев
Фото: МИД России / Facebook

Президент России Владимир Путин осознает, что Россия не может добиться в Украине успеха, и пытается спасти свою репутацию. Такое мнение высказал болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев в эфире телеканала "FreeДом" в YouTube.

Грозев отметил три фактора, которые усиливают стресс у президента страны-агрессора. Первый – безуспешная "спецоперация", второй – потребность в массовой мобилизации, которую Путин опасается объявить в РФ, третий – международная изоляция.

"Я не могу себе представить ситуацию, в которой Путин считает, что у него есть успешная "операция", даже полууспешная. Поэтому все его выступления последних недель можно считать попыткой как-то спасти свою репутацию", – считает расследователь Bellingcat.

Он уточнил, что, несмотря на усилия пропаганды, россияне вполне отдают себе отчет в огромных потерях российских вооруженных сил в Украине. Грозев говорит, что боязнь Путина объявить официальную мобилизацию свидетельствует о понимании российским президентом того обстоятельства, что даже "зомбированное общество" в России не готово к этому.

"Потому что слишком много, десятки тысяч уже матерей и родителей рассказывают своим друзьям и родственникам, что пропали сыновья или супруги не возвращаются. А он (Путин. – "ГОРДОН") не предупреждал, что будет такая цена", – подчеркнул расследователь.

Журналист считает, что без мобилизации Путин не сможет продолжать и тем более выиграть войну, особенно когда изменится соотношение сил. Поэтому в РФ будут проводить скрытую мобилизацию, но ее ресурсы не бесконечны.

"Мое понимание, что у него (Путина. – "ГОРДОН") – состояние паники", – подчеркнул Грозев.

Международная изоляция, по мнению Грозева, добавляет Путину стресса, потому что он не ожидал такого сценария.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с Зеленским 16 июня в Киеве заявил, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией. Кроме того, французский президент убежден, что "Россия не может и не должна победить", но война быстро не закончится.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий. По его словам, ответственность за развязывание войны против Украины несет лично Путин.

Также президент заявил, что военная часть конфликта против РФ может закончиться в 2022 году.

Министр обороны Украины Алексей Резников 8 июля рассказал о трех возможных сценариях окончания войны, один из которых – "драматичный" для России.

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