"Выше Лаврова". Информацию о нападении на Украину "слил" США высокопоставленный "крот" в России – Грозев

Байден (на фото) заявил 10 июня, что Зеленский проигнорировал предупреждения США о том, что Россия вторгнется в Украину Фото: EPA

Об этом в интервью, опубликованном 16 июня в YouTube проекта "Продолжение следует", сообщил болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

"Этого можно добиться, только имея "крота" на самом высоком уровне или какое-то супертехнологическое решение, о котором еще никто не знает. Потому что если бы оно было известно, то силовики бы приняли решения… чтобы его как-то нейтрализовать, – сказал журналист. – Для меня, скорее всего, это комбинация обоих, но ведущим здесь должен быть все-таки высокопоставленный "крот", который смог им [США] описать убедительно то, что иначе казалось бы нелогичным".

По словам Грозева, этот человек находится в цепочке власти РФ "выше [главы МИД Сергея] Лаврова", так как он, по убеждению журналиста, "абсолютно не знал, что война начнется".

"В военной тусовке знали об этом примерно 20 человек. Поэтому один из этих 20", – отметил главный расследователь международной группы Bellingcat.

В то же время Грозев не исключил, что каналом для "слива" информации мог быть также кто-то из 100 предварительно отправленных в Киев наемников ЧВК, подконтрольной российским силовикам.

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