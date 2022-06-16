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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Выше Лаврова". Информацию о нападении на Украину "слил" США высокопоставленный "крот" в России – Грозев

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Байден (на фото) заявил 10 июня, что Зеленский проигнорировал предупреждения США о том, что Россия вторгнется в Украину
Байден (на фото) заявил 10 июня, что Зеленский проигнорировал предупреждения США о том, что Россия вторгнется в Украину
Фото: EPA

США было известно о плане нападения РФ на Украину до начала вторжения 24 февраля, в Вашингтоне "знали или видели что-то, во что даже 99% российских силовиков не верили".

Об этом в интервью, опубликованном 16 июня в YouTube проекта "Продолжение следует", сообщил болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

"Этого можно добиться, только имея "крота" на самом высоком уровне или какое-то супертехнологическое решение, о котором еще никто не знает. Потому что если бы оно было известно, то силовики бы приняли решения… чтобы его как-то нейтрализовать, – сказал журналист. – Для меня, скорее всего, это комбинация обоих, но ведущим здесь должен быть все-таки высокопоставленный "крот", который смог им [США] описать убедительно то, что иначе казалось бы нелогичным".

По словам Грозева, этот человек находится в цепочке власти РФ "выше [главы МИД Сергея] Лаврова", так как он, по убеждению журналиста, "абсолютно не знал, что война начнется".

"В военной тусовке знали об этом примерно 20 человек. Поэтому один из этих 20", – отметил главный расследователь международной группы Bellingcat.

В то же время Грозев не исключил, что каналом для "слива" информации мог быть также кто-то из 100 предварительно отправленных в Киев наемников ЧВК, подконтрольной российским силовикам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

10 июня президент США Джо Байден заявил, что президент Украины Владимир  Зеленский проигнорировал предупреждения о том, что Россия вторгнется в страну. "Многие думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что он (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") собирается перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди... Я понимаю, почему они не хотели этого слышать", – сказал Байден.

Зеленский в ответ сказал, что западные партнеры ограничились предупреждениями о полномасштабном вторжении России, не предприняв шагов и мер, которые могли не допустить этот конфликт.

Теги: Россия, Киев, США, Украина, Сергей Лавров, МИД России, нападение, наемники, вторжение, война России против Украины, Bellingcat, интервью, силовики, Христо Грозев, ЧВК
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