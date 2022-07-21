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Путин ошибается, если думает, что сможет выиграть войну на истощение в Украине – директор ЦРУ

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По словам Бернса, Путин просчитался со своими первоначальными планами вторжения, не сумев захватить Киев молниеносным ударом
По словам Бернса, Путин просчитался со своими первоначальными планами вторжения, не сумев захватить Киев молниеносным ударом
Фото: EPA

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент РФ Владимир Путин ошибается, если думает, что сможет выиграть войну на истощение в Украине. Об этом он сказал на форуме по безопасности в Аспене, его цитирует канал Sky News.

Бернс сказал, что российский президент ошибется, полагая, что он может выиграть войну на истощение против Украины, так же как ошибался, считая, что его войска могут захватить Киев в течение первых нескольких дней вторжения.

По его словам, Путин просчитался со своими первоначальными планами вторжения, не сумев захватить Киев молниеносным ударом.

"Он настаивает на том, что Украина – не настоящая страна, а настоящие страны дают отпор", – добавил глава ЦРУ.

Также Бернс заявил, что Путин "вероятно, слишком здоров", опровергая слухи о серьезном заболевании российского президента, которые в последнее время часто появляются в СМИ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля российские войска под предлогом неких "денацификации" и демилитаризации" вторглись в Украину с севера, востока и из Крыма на юге. В северной части страны оккупанты сумели захватить часть территорий Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областей.

В апреле из всех четырех регионов Украины оккупантов выгнали. Под контролем РФ остаются части Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ЦРУ, война России против Украины, Уильям Бернс
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