Путин ошибается, если думает, что сможет выиграть войну на истощение в Украине – директор ЦРУ

Бернс сказал, что российский президент ошибется, полагая, что он может выиграть войну на истощение против Украины, так же как ошибался, считая, что его войска могут захватить Киев в течение первых нескольких дней вторжения.
По его словам, Путин просчитался со своими первоначальными планами вторжения, не сумев захватить Киев молниеносным ударом.
"Он настаивает на том, что Украина – не настоящая страна, а настоящие страны дают отпор", – добавил глава ЦРУ.
Также Бернс заявил, что Путин "вероятно, слишком здоров", опровергая слухи о серьезном заболевании российского президента, которые в последнее время часто появляются в СМИ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля российские войска под предлогом неких "денацификации" и демилитаризации" вторглись в Украину с севера, востока и из Крыма на юге. В северной части страны оккупанты сумели захватить часть территорий Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областей.
В апреле из всех четырех регионов Украины оккупантов выгнали. Под контролем РФ остаются части Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.