Путин ошибается, если думает, что сможет выиграть войну на истощение в Украине – директор ЦРУ

По словам Бернса, Путин просчитался со своими первоначальными планами вторжения, не сумев захватить Киев молниеносным ударом Фото: EPA

Бернс сказал, что российский президент ошибется, полагая, что он может выиграть войну на истощение против Украины, так же как ошибался, считая, что его войска могут захватить Киев в течение первых нескольких дней вторжения.

По его словам, Путин просчитался со своими первоначальными планами вторжения, не сумев захватить Киев молниеносным ударом.

"Он настаивает на том, что Украина – не настоящая страна, а настоящие страны дают отпор", – добавил глава ЦРУ.

Также Бернс заявил, что Путин "вероятно, слишком здоров", опровергая слухи о серьезном заболевании российского президента, которые в последнее время часто появляются в СМИ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)