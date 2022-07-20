Путин может использовать ядерные угрозы для сдерживания контрнаступления Украины – Институт изучения войны

В ISW считают, что Путин может угрожать ядерным оружием после аннексии ныне оккупированных областей Украины Фото: EPA

Аналитики считают, что в случае аннексии этих областей Путин может прямо или косвенно заявить, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты территории России, применяется и к присоединенным территориям.

"Такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной Россией территории продолжатся. Путин может полагать, что угроза ядерным оружием или его применение восстановят сдерживание России после того, как его катастрофическое вторжение разрушило возможности России по сдерживанию обычными видами оружия, хотя предыдущие намеки России на готовность Москвы применить ядерное оружие оказались пустыми", – отмечают в ISW.

В Институте подчеркивают, что у Украины и ее западных партнеров может быть сужающееся окно возможностей для поддержки контрнаступления на оккупированную украинскую территорию до того, как Кремль аннексирует эту территорию.