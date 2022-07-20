Путин может использовать ядерные угрозы для сдерживания контрнаступления Украины – Институт изучения войны

Аналитики считают, что в случае аннексии этих областей Путин может прямо или косвенно заявить, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты территории России, применяется и к присоединенным территориям.
"Такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной Россией территории продолжатся. Путин может полагать, что угроза ядерным оружием или его применение восстановят сдерживание России после того, как его катастрофическое вторжение разрушило возможности России по сдерживанию обычными видами оружия, хотя предыдущие намеки России на готовность Москвы применить ядерное оружие оказались пустыми", – отмечают в ISW.
В Институте подчеркивают, что у Украины и ее западных партнеров может быть сужающееся окно возможностей для поддержки контрнаступления на оккупированную украинскую территорию до того, как Кремль аннексирует эту территорию.
Сейчас российские оккупанты частично контролируют Запорожскую, Херсонскую, Донецкую в Луганскую области Украины. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко говорил, что "референдум" о присоединение Донецкой области РФ хочет провести 11 сентября. На эту же дату, по словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, намечен и "референдум" в Луганской области.
19 июля официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби объявил, что Кремль изучает возможность аннексии части Херсонской и Запорожской областей, а также полностью Донецкой и Луганской областей по схеме 2014 года, когда РФ заявила о присоединении Крыма.