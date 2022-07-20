В Белом доме заявили, что РФ планирует незаконную аннексию некоторых украинских территорий, и пообещали быстрый и жесткий ответ

Кирби: Мы никогда не признаем никаких якобы аннексированных территорий, "принадлежащих" России Фото: EPA

"Мы видим достаточно доказательств в разведке и в открытом доступе, что Россия намерена попытаться аннексировать дополнительные украинские территории. Россия начинает разворачивать версию того, что можно было бы назвать сценарием аннексии, очень похожим на тот, который мы видели в 2014 году. Россия уже устанавливает незаконных доверенных лиц в районах Украины, которые находятся под ее контролем. И мы знаем следующие ходы. Сначала эти доверенные лица устроят бутафорский "референдум" о присоединении к России. Затем Россия будет использовать этот фиктивный "референдум" как основу для попытки аннексии суверенной украинской территории", – заявил он.

По словам Кирби, правительство РФ рассматривает аннексию по такому сценарию территорий Херсонской, Запорожской, а также Донецкой и Луганской областей.

"Россия пытается установить условия на местах, стремясь создать филиалы российских банков, установить рубль в качестве валюты по умолчанию в этих областях и саботировать гражданский доступ в интернет", – сказал Кирби.

Среди таких условий он также назвал раздачу российских паспортов.

"Российские спецслужбы продолжают преследовать украинцев, которых они считают связанными с деятельностью сопротивления", – добавил чиновник.

Он отметил, что в Кремле пока не раскрыли даты "референдумов", но, возможно, их захотят провести в сентябре одновременно с региональными выборами в РФ.

"Аннексия силой была бы грубым нарушением главы ООН, и мы не позволим, чтобы это осталось безнаказанным. Мы также собираемся продолжать разоблачать российские планы, чтобы мир знал, что любая предполагаемая аннексия является преднамеренной, незаконной и нелегитимной", – подчеркнул Кирби.

Он отметил, что если РФ все-таки продолжит воплощать свои планы аннексии, ответ будет "быстрым и жестким" и скоординированным с международными партнерами.

"Россия столкнется с дополнительными санкциями и станет еще большим глобальным изгоем, чем сейчас. Мы никогда не признаем никаких якобы аннексированных территорий, "принадлежащих" России. [...] Мы бы хотели напомнить Путину, что со временем [РФ] может оказаться не в состоянии удержать эту территорию", – заявил чиновник.

Кирби отметил, что Украина и ее Вооруженные силы будут работать над возвращением этих территорий, а украинцы будут оказывать сопротивление РФ.

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