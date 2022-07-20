В Белом доме заявили, что РФ планирует незаконную аннексию некоторых украинских территорий, и пообещали быстрый и жесткий ответ

"Мы видим достаточно доказательств в разведке и в открытом доступе, что Россия намерена попытаться аннексировать дополнительные украинские территории. Россия начинает разворачивать версию того, что можно было бы назвать сценарием аннексии, очень похожим на тот, который мы видели в 2014 году. Россия уже устанавливает незаконных доверенных лиц в районах Украины, которые находятся под ее контролем. И мы знаем следующие ходы. Сначала эти доверенные лица устроят бутафорский "референдум" о присоединении к России. Затем Россия будет использовать этот фиктивный "референдум" как основу для попытки аннексии суверенной украинской территории", – заявил он.
По словам Кирби, правительство РФ рассматривает аннексию по такому сценарию территорий Херсонской, Запорожской, а также Донецкой и Луганской областей.
"Россия пытается установить условия на местах, стремясь создать филиалы российских банков, установить рубль в качестве валюты по умолчанию в этих областях и саботировать гражданский доступ в интернет", – сказал Кирби.
Среди таких условий он также назвал раздачу российских паспортов.
"Российские спецслужбы продолжают преследовать украинцев, которых они считают связанными с деятельностью сопротивления", – добавил чиновник.
Он отметил, что в Кремле пока не раскрыли даты "референдумов", но, возможно, их захотят провести в сентябре одновременно с региональными выборами в РФ.
"Аннексия силой была бы грубым нарушением главы ООН, и мы не позволим, чтобы это осталось безнаказанным. Мы также собираемся продолжать разоблачать российские планы, чтобы мир знал, что любая предполагаемая аннексия является преднамеренной, незаконной и нелегитимной", – подчеркнул Кирби.
Он отметил, что если РФ все-таки продолжит воплощать свои планы аннексии, ответ будет "быстрым и жестким" и скоординированным с международными партнерами.
"Россия столкнется с дополнительными санкциями и станет еще большим глобальным изгоем, чем сейчас. Мы никогда не признаем никаких якобы аннексированных территорий, "принадлежащих" России. [...] Мы бы хотели напомнить Путину, что со временем [РФ] может оказаться не в состоянии удержать эту территорию", – заявил чиновник.
Кирби отметил, что Украина и ее Вооруженные силы будут работать над возвращением этих территорий, а украинцы будут оказывать сопротивление РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на Востоке Украины, в результате которого были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В конце марта-начале апреля ВСУ выбили оккупантов из северных областей Украины. Сейчас под временной оккупацией РФ находится также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
9 июля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что на оккупированной части региона россияне хотят провести так называемый "референдум".
28 июня, советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты готовят на 11 сентября псевдореферендум об аннексии области Россией.
Провести "референдумы" захватчики также планируют на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, о чем свидетельствуют заявления коллаборантов и данные украинской разведки.