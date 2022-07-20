ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белом доме заявили, что РФ планирует незаконную аннексию некоторых украинских территорий, и пообещали быстрый и жесткий ответ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кирби: Мы никогда не признаем никаких якобы аннексированных территорий, "принадлежащих" России
Кирби: Мы никогда не признаем никаких якобы аннексированных территорий, "принадлежащих" России
Фото: EPA

США располагают информацией, что Россия планирует аннексию новых украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге 19 июля, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

"Мы видим достаточно доказательств в разведке и в открытом доступе, что Россия намерена попытаться аннексировать дополнительные украинские территории. Россия начинает разворачивать версию того, что можно было бы назвать сценарием аннексии, очень похожим на тот, который мы видели в 2014 году. Россия уже устанавливает незаконных доверенных лиц в районах Украины, которые находятся под ее контролем. И мы знаем следующие ходы. Сначала эти доверенные лица устроят бутафорский "референдум" о присоединении к России. Затем Россия будет использовать этот фиктивный "референдум" как основу для попытки аннексии суверенной украинской территории", – заявил он.

По словам Кирби, правительство РФ рассматривает аннексию по такому сценарию территорий Херсонской, Запорожской, а также Донецкой и Луганской областей.

"Россия пытается установить условия на местах, стремясь создать филиалы российских банков, установить рубль в качестве валюты по умолчанию в этих областях и саботировать гражданский доступ в интернет", – сказал Кирби.

Среди таких условий он также назвал раздачу российских паспортов.

"Российские спецслужбы продолжают преследовать украинцев, которых они считают связанными с деятельностью сопротивления", – добавил чиновник.

Он отметил, что в Кремле пока не раскрыли даты "референдумов", но, возможно, их захотят провести в сентябре одновременно с региональными выборами в РФ.

"Аннексия силой была бы грубым нарушением главы ООН, и мы не позволим, чтобы это осталось безнаказанным. Мы также собираемся продолжать разоблачать российские планы, чтобы мир знал, что любая предполагаемая аннексия является преднамеренной, незаконной и нелегитимной", – подчеркнул Кирби.

Он отметил, что если РФ все-таки продолжит воплощать свои планы аннексии, ответ будет "быстрым и жестким" и скоординированным с международными партнерами.

"Россия столкнется с дополнительными санкциями и станет еще большим глобальным изгоем, чем сейчас. Мы никогда не признаем никаких якобы аннексированных территорий, "принадлежащих" России. [...] Мы бы хотели напомнить Путину, что со временем [РФ] может оказаться не в состоянии удержать эту территорию", – заявил чиновник.

Кирби отметил, что Украина и ее Вооруженные силы будут работать над возвращением этих территорий, а украинцы будут оказывать сопротивление РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на Востоке Украины, в результате которого были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В конце марта-начале апреля ВСУ выбили оккупантов из северных областей Украины. Сейчас под временной оккупацией РФ находится также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

9 июля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что на оккупированной части региона россияне хотят провести так называемый "референдум".

28 июня, советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты готовят на 11 сентября псевдореферендум об аннексии области Россией.

Провести "референдумы" захватчики также планируют на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, о чем свидетельствуют заявления коллаборантов и данные украинской разведки.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, Луганская область, референдум, Донецкая область, оккупация, Херсонская область, аннексия, Запорожская область, Белый дом, война России против Украины, Джон Кирби
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ничего себе! Круто!", "Аж мурашки". Каминская показала, как поет ее шестилетняя дочь
"Ничего себе! Круто!", "Аж мурашки". Каминская показала, как поет ее шестилетняя дочь
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки
У Зеленской – голубые, у Джилл Байден – желтые. Жены президентов Украины и США выбрали для встречи обувь цветов украинского флага
У Зеленской – голубые, у Джилл Байден – желтые. Жены президентов Украины и США выбрали для встречи обувь цветов украинского флага
Юрко Юрченко: Одна из причин, почему началась война – у нас не было своих песен, а москальская ересь звучала на всех радиостанциях
Юрко Юрченко: Одна из причин, почему началась война – у нас не было своих песен, а москальская ересь звучала на всех радиостанциях
  Горянский о Писанке: Она болела и никому об этом не говорила
  Горянский о Писанке: Она болела и никому об этом не говорила
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо
"Быть Русланой Писанкой". Коллеги и друзья прощаются с украинской ведущей и актрисой, которая скончалась в Германии
"Быть Русланой Писанкой". Коллеги и друзья прощаются с украинской ведущей и актрисой, которая скончалась в Германии
Проживающий в США Дмитрий Ступка: Здесь не хватает красивых девушек. Большинство неряшливы, не очень за собой следят
Проживающий в США Дмитрий Ступка: Здесь не хватает красивых девушек. Большинство неряшливы, не очень за собой следят
  "Хотя бы так могу отомстить". Жена бизнесмена Козловского на Кипре забросала камнями машины с российскими флагами
  "Хотя бы так могу отомстить". Жена бизнесмена Козловского на Кипре забросала камнями машины с российскими флагами
  Санина, Скрипка и Суханов присоединились к творческому проекту Шилько "Буремні вірші". Видео
  Санина, Скрипка и Суханов присоединились к творческому проекту Шилько "Буремні вірші". Видео
"Мощный жест солидарности с Украиной". Делон в Париже прочитал поэзию Шевченко
"Мощный жест солидарности с Украиной". Делон в Париже прочитал поэзию Шевченко
Юрко Юрченко: Кто-то нас сдал и мы попали под обстрел. Я уже простился с жизнью, а потом понял: когда страшно – ты становишься обузой
Юрко Юрченко: Кто-то нас сдал и мы попали под обстрел. Я уже простился с жизнью, а потом понял: когда страшно – ты становишься обузой
Сумская о смерти Писанки: Мы общались две недели назад, планировали сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту страшную новость
Сумская о смерти Писанки: Мы общались две недели назад, планировали сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту страшную новость
"Кот-патриот". Зооволонтеры показали кота, который родился с трезубцем на голове. Видео
"Кот-патриот". Зооволонтеры показали кота, который родился с трезубцем на голове. Видео
"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины
"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (130229)
2
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео (64893)
3
Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал (54896) G
4
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз (45946)
5
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали (44908)
6
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (42034)
7
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (36898)
8
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ (29429)
 
 
 
 