"Классическое российское иезуитство". Подоляк отметил, что пока Путин был в Иране, российская армия обстреляла мечеть в Харькове

"Классическое российское иезуитство. Приехать на поклон в Тегеран, чтобы вымолить у Верховного лидера Ирана [Али Хаменеи] "немножко оружия для второй армии мира", а параллельно обстрелять мечеть в Харькове. Для варваров нет ничего святого. Но поймут ли в Иране жест пренебрежения Кремлем?", – написал Подоляк.

Класичне російське єзуїтство. Приїхати на поклон у Тегеран, щоб вимолити у Верховного лідера Ірану @khamenei_ir «трошки зброї для другої армії світу», а паралельно обстріляти мечеть у Харкові. Для варварів немає нічого святого. Але чи зрозуміють в Ірані жест зневаги від Кремля? pic.twitter.com/fN1iKu1uij

Контекст:

12 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран намерен в ускоренном порядке передать России по ее просьбе до нескольких сотен беспилотников, в том числе ударных. Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае.

Глава иранского МИД ответил, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине. На фоне происходящего Иран презентовал новые беспилотники.

19 июля президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Иран. Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" утверждало, что он не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, ни с верховным лидером Али Хаменеи.

20 июля российские войска обстреляли Харьков, погибло три человека, в том числе ребенок. В результате обстрела пострадала мечеть в Киевском районе.