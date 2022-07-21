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"Классическое российское иезуитство". Подоляк отметил, что пока Путин был в Иране, российская армия обстреляла мечеть в Харькове

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Подоляк заявил, что Россия продемонстрировала жест пренебрежения к Ирану
Подоляк заявил, что Россия продемонстрировала жест пренебрежения к Ирану
Фото: Вячеслав Мавричев / suspilne.media

Российская Федерация продемонстрировала жест пренебрежения, обстреляв мечеть в Харькове, пока президент России Владимир Путин был из визитом в Иране. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter 21 июля.

"Классическое российское иезуитство. Приехать на поклон в Тегеран, чтобы вымолить у Верховного лидера Ирана [Али Хаменеи] "немножко оружия для второй армии мира", а параллельно обстрелять мечеть в Харькове. Для варваров нет ничего святого. Но поймут ли в Иране жест пренебрежения Кремлем?", – написал Подоляк.

Контекст:

12 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран намерен в ускоренном порядке передать России по ее просьбе до нескольких сотен беспилотников, в том числе ударных. Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае.

Глава иранского МИД ответил, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине. На фоне происходящего Иран презентовал новые беспилотники.

19 июля президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Иран. Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" утверждало, что он не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, ни с верховным лидером Али Хаменеи.

20 июля российские войска обстреляли Харьков, погибло три человека, в том числе ребенок. В результате обстрела пострадала мечеть в Киевском районе.

Теги: Россия, Владимир Путин, Иран, Харьков, мечеть, Тегеран, Али Хаменеи, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, визит, Российская Федерация, Михаил Подоляк
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