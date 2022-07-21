Утром оккупанты обстреляли Харьков, есть погибший и как минимум 17 раненых

Терехов отметил, что оккупанты снова обстреляли остановку общественного транспорта Фото: Харківська обласна прокуратура / Fаcebook (архив)

"По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела одного из жилых районов Харькова 17 человек получили ранения", – написал он.

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал в Telegrаm, что обстрелу подвергся "один из самых густонаселенных районов" города, и оккупанты попали в том числе в медучреждение.

Позже он уточнил, что в результате обстрела есть один погибший.

"Второй день подряд и примерно в одно и тоже время оккупант бьет по остановкам общественного транспорта. Как результат – уже один погибший и 17 раненых, из которых один крайне тяжелый", – сообщил мэр Харькова.

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