Утром оккупанты обстреляли Харьков, есть погибший и как минимум 17 раненых

"По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела одного из жилых районов Харькова 17 человек получили ранения", – написал он.
Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал в Telegrаm, что обстрелу подвергся "один из самых густонаселенных районов" города, и оккупанты попали в том числе в медучреждение.
Позже он уточнил, что в результате обстрела есть один погибший.
"Второй день подряд и примерно в одно и тоже время оккупант бьет по остановкам общественного транспорта. Как результат – уже один погибший и 17 раненых, из которых один крайне тяжелый", – сообщил мэр Харькова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
20 июля российские войска обстреляли Салтовский район Харькова, погибли три человека, в том числе ребенок.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.