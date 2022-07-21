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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Утром оккупанты обстреляли Харьков, есть погибший и как минимум 17 раненых

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Терехов отметил, что оккупанты снова обстреляли остановку общественного транспорта
Терехов отметил, что оккупанты снова обстреляли остановку общественного транспорта
Фото: Харківська обласна прокуратура / Fаcebook (архив)

В результате обстрела Харькова российскими оккупантами 21 июля ранения получили по меньшей мере 17 человек. Об этом в Telegrаm сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела одного из жилых районов Харькова 17 человек получили ранения", – написал он.

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал в Telegrаm, что обстрелу подвергся "один из самых густонаселенных районов" города, и оккупанты попали в том числе в медучреждение.

Позже он уточнил, что в результате обстрела есть один погибший.

"Второй день подряд и примерно в одно и тоже время оккупант бьет по остановкам общественного транспорта. Как результат – уже один погибший и 17 раненых, из которых один крайне тяжелый", – сообщил мэр Харькова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

20 июля российские войска обстреляли Салтовский район Харькова, погибли три человека, в том числе ребенок.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Харьков, медицина, война, раненые, вторжение, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Олег Синегубов, мэр
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