Утром оккупанты обстреляли Харьков. Погибло три человека, в том числе 13-летний ребенок – Синегубов

Синегубов сообщил, что 19 июля в Харьковской области в результате российских обстрелов были раненые и погибший Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"К сожалению, в результате утренних обстрелов оккупантами Салтовского района Харькова погибли три человека, из них мальчик 13 лет, мужчина и женщина. Женщина 72 лет получила ранения", – написал он.

Синегубов сообщил, что 19 июля в Харьковской области в результате российских обстрелов также были раненые и погибший.

"Ночью наносил удары по Чугуевскому и Богодуховскому районам. Враг массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Лозовского и Изюмского районов области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение, хозяйственные объекты. Горели поля с пшеницей. К сожалению, есть погибшие и раненые. В Изюмском районе погиб 61-летний мужчина. Ранения получили семь мирных жителей: Харьковском районе – пять раненых, в Чугуевском – один, в Богодуховском – один", – написал он.

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