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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Утром оккупанты обстреляли Харьков. Погибло три человека, в том числе 13-летний ребенок – Синегубов

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Синегубов сообщил, что 19 июля в Харьковской области в результате российских обстрелов были раненые и погибший
Синегубов сообщил, что 19 июля в Харьковской области в результате российских обстрелов были раненые и погибший
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

В результате утренних обстрелов российскими оккупантами Салтовского района Харькова погибли двое взрослых и ребенок. Об этом сообщил в Telegram 20 июля глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"К сожалению, в результате утренних обстрелов оккупантами Салтовского района Харькова погибли три человека, из них мальчик 13 лет, мужчина и женщина. Женщина 72 лет получила ранения", – написал он.

Синегубов сообщил, что 19 июля в Харьковской области в результате российских обстрелов также были раненые и погибший.

"Ночью наносил удары по Чугуевскому и Богодуховскому районам. Враг массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Лозовского и Изюмского районов области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение, хозяйственные объекты. Горели поля с пшеницей. К сожалению, есть погибшие и раненые. В Изюмском районе погиб 61-летний мужчина. Ранения получили семь мирных жителей: Харьковском районе – пять раненых, в Чугуевском – один, в Богодуховском – один", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, Харьковская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Олег Синегубов
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