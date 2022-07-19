Оккупанты закрепляются на окраине Покровского, враг безуспешно атаковал на других направлениях – Генштаб ВСУ

Бои идут на востоке и юге Украины Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"На харьковском направлении враг [...] делал неудачные попытки ведения наступательных действий в направлениях сел Уды и Гусаровка. Вблизи последнего нанес авиационный удар. На славянском направлении [...] вражеская попытка разведки боем в направлении Дмитровки завершилась неудачно. Оккупанты с потерями отошли", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на попытках продвинуться в сторону Северска и Бахмута.

"Украинские воины нанесли оккупантам значительные потери, когда они пытались продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки. Враг беспорядочно отступил. [...] Враг вел штурмовые действия в направлении Покровского, имеет частичный успех, закрепляется на южной окраине населенного пункта. Попытки противника продвинуться в направлениях Берестового, Белогоровки, Вершины и территории Углегорской ТЭС успеха не имели", – рассказали в ВСУ.

По данным Генштаба, на авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты активных действий не вели и вели огонь из артиллерии и танков, а также использовали авиацию.

На южнобужском направлении "продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии соприкосновения", объяснили украинские военные.

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