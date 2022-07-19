Россия в самые рискованные атаки бросает представителей нацменьшинств, среди них растет недовольство – Генштаб ВСУ

"Растет недовольство действиями российского командования среди военнослужащих неславянских национальностей, которых без жалости бросают в самые рискованные атаки на территории Украины", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что в связи с большими санитарными и безвозвратными потерями продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
18 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что потери личного состава РФ с начала полномасштабной войны против Украины составляли 38 450 военных.