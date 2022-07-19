Россия в самые рискованные атаки бросает представителей нацменьшинств, среди них растет недовольство – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ на 18 июля, украинские военные ликвидировали около 38 450 российских оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Растет недовольство действиями российского командования среди военнослужащих неславянских национальностей, которых без жалости бросают в самые рискованные атаки на территории Украины", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в связи с большими санитарными и безвозвратными потерями продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)