В Купянске экс-полицейская согласилась сотрудничать с оккупантами, ее подозревают в госизмене – прокуратура

По данным следствия, бывший криминалист добровольно перешла на сторону российских оккупантов и начала с ними сотрудничать.
"По требованию российских кураторов женщина сообщала им информацию по анкетным данным полицейских Купянского районного отдела полиции, [...] фактические адреса их проживания, сведения о наличии у них оружия. Кроме того, подозреваемая проводила обыски по месту жительства бывших коллег с целью отыскания и изъятия табельного огнестрельного оружия", – говорится в сообщении.
Женщине заочно объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена, совершенная в условиях военного положения).
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.