В Купянске экс-полицейская согласилась сотрудничать с оккупантами, ее подозревают в госизмене – прокуратура

По данным следствия, бывший криминалист добровольно перешла на сторону российских оккупантов и начала с ними сотрудничать.

"По требованию российских кураторов женщина сообщала им информацию по анкетным данным полицейских Купянского районного отдела полиции, [...] фактические адреса их проживания, сведения о наличии у них оружия. Кроме того, подозреваемая проводила обыски по месту жительства бывших коллег с целью отыскания и изъятия табельного огнестрельного оружия", – говорится в сообщении.

Женщине заочно объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена, совершенная в условиях военного положения).