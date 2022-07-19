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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Купянске экс-полицейская согласилась сотрудничать с оккупантами, ее подозревают в госизмене – прокуратура

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Бывшей полицейской объявили о подозрении заочно
Бывшей полицейской объявили о подозрении заочно
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

Бывшую полицейскую из Купянска Харьковской области подозревают в госизмене. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры 19 июля в Facebook.

По данным следствия, бывший криминалист добровольно перешла на сторону российских оккупантов и начала с ними сотрудничать.

"По требованию российских кураторов женщина сообщала им информацию по анкетным данным полицейских Купянского районного отдела полиции, [...] фактические адреса их проживания, сведения о наличии у них оружия. Кроме того, подозреваемая проводила обыски по месту жительства бывших коллег с целью отыскания и изъятия табельного огнестрельного оружия", – говорится в сообщении.

Женщине заочно объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid02XbkkL5wxD3SGLpZkiMyUsbpQiruaxh9AfzijbsACw4JRUHWD8PaiG8vXaE7kTLRwl

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: прокуратура, полиция, Харьковская область, госизмена, Купянск, война России против Украины
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