Россияне арестовали мэра Купянска, перешедшего на их сторону – Синегубов

Он напомнил, что Мацегора перешел на сторону оккупантов в первые же дни войны и всячески способствовал россиянам в Купянске. Снабжал их транспортом, жильем, горючим и едой.

Сейчас же его арестовали сами оккупанты, он находится под стражей. Информации о том, почему именно Мацегору арестовали, Синегубов не имеет.

"Для оккупантов это уже стало системой. Сначала они используют предателей и их ресурс, а затем их убирают. Еще раз подчеркиваю: добровольное сотрудничество с врагом – это тяжкое преступление, за которое ожидает неотвратимое наказание", – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)