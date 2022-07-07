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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне арестовали мэра Купянска, перешедшего на их сторону – Синегубов

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В отношении Мацегоры открыто уголовное производство по статье о государственной измене
В отношении Мацегоры открыто уголовное производство по статье о государственной измене
Скриншот: Куп'янська міська рада / Facebook

Российские оккупанты арестовали мэра Купянска Геннадия Мацегору, который ранее перешел на их сторону. Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

Он напомнил, что Мацегора перешел на сторону оккупантов в первые же дни войны и всячески способствовал россиянам в Купянске. Снабжал их транспортом, жильем, горючим и едой.

Сейчас же его арестовали сами оккупанты, он находится под стражей. Информации о том, почему именно Мацегору арестовали, Синегубов не имеет.

"Для оккупантов это уже стало системой. Сначала они используют предателей и их ресурс, а затем их убирают. Еще раз подчеркиваю: добровольное сотрудничество с врагом – это тяжкое преступление, за которое ожидает неотвратимое наказание", – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мацегора родился в 1978 году. Мэром Купянска он стал в ноябре 2020 года. На сайте ЦИК указано, что он является выдвиженцем "Оппозиционной платформы – За жизнь".

В своем видеообращении, опубликованном на четвертый день масштабного вторжения России, 27 февраля, Мацегора рассказал, что ему позвонил "командир батальона российских войск с предложением переговоров, иначе город будут штурмовать со всеми последствиями", и он "принял решение участвовать в переговорах, дабы избежать человеческих жертв и разрушений".

В отношении Мацегоры открыто уголовное производство по статье о государственной измене. В середине апреля появилась информация, что Мацегора сбежал в Россию вместе с семьей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Харьковская область, Купянск, война России против Украины, Олег Синегубов, Геннадий Мацегора
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