Россияне арестовали мэра Купянска, перешедшего на их сторону – Синегубов

Он напомнил, что Мацегора перешел на сторону оккупантов в первые же дни войны и всячески способствовал россиянам в Купянске. Снабжал их транспортом, жильем, горючим и едой.
Сейчас же его арестовали сами оккупанты, он находится под стражей. Информации о том, почему именно Мацегору арестовали, Синегубов не имеет.
"Для оккупантов это уже стало системой. Сначала они используют предателей и их ресурс, а затем их убирают. Еще раз подчеркиваю: добровольное сотрудничество с врагом – это тяжкое преступление, за которое ожидает неотвратимое наказание", – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мацегора родился в 1978 году. Мэром Купянска он стал в ноябре 2020 года. На сайте ЦИК указано, что он является выдвиженцем "Оппозиционной платформы – За жизнь".
В своем видеообращении, опубликованном на четвертый день масштабного вторжения России, 27 февраля, Мацегора рассказал, что ему позвонил "командир батальона российских войск с предложением переговоров, иначе город будут штурмовать со всеми последствиями", и он "принял решение участвовать в переговорах, дабы избежать человеческих жертв и разрушений".
В отношении Мацегоры открыто уголовное производство по статье о государственной измене. В середине апреля появилась информация, что Мацегора сбежал в Россию вместе с семьей.