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Оккупанты достроили переправу в Харьковской области и могут ее использовать – СМИ

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Переправа служит оккупантам альтернативой железнодорожному мосту, который пока не функционирует
Переправа служит оккупантам альтернативой железнодорожному мосту, который пока не функционирует
Фото: radiosvoboda.org

Российские военные достроили понтонную переправу через реку Оскол у временно оккупированного поселка Купянск-Узловой Харьковской области и могут ее использовать. Об этом свидетельствует спутниковый снимок Planet Labs от 19 июня, имеющийся в распоряжении проекта "Схемы" ("Радіо Свобода").

Военные эксперты, которым журналисты показали снимки, пришли к выводу, что активные строительные и монтажные работы завершены, а сама строительная платформа с катерами отведена на безопасное расстояние.

Фото: radiosvoboda.org
Достроенная российскими военными переправа, 19 июня 2022 года. Фото: radiosvoboda.org

Процесс постройки понтонной переправы спутник зафиксировал 3 июня. Также журналисты проанализировали спутниковые снимки этой территории за другие даты. По состоянию на 26 мая строительные работы зафиксированы не были. Первые признаки появились 30-го и 31 мая.

Оккупанты строят понтонную переправу через реку Оскол, 3 июня 2022 года. Фото: radiosvoboda.org
Оккупанты строят понтонную переправу через реку Оскол, 3 июня 2022 года. Фото: radiosvoboda.org

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в этом регионе армия РФ "усиленно восстанавливает транспортную инфраструктуру и наводит понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях".

Купянск-Узловой подчиняется городу Купянск. Согласно данным карты Liveuamap, поселок был оккупирован армией РФ по меньшей мере со 2 марта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Купянск находится в 120 км от Харькова, население – около 28 тыс. человек. Мэр города Геннадий Мацегора в видеообращении 27 февраля рассказал, что ему позвонил "командир батальона российских войск с предложением переговоров, иначе город будут штурмовать со всеми последствиями", и он "принял решение участвовать в переговорах, дабы избежать человеческих жертв и разрушений".

В отношении Мацегоры открыто уголовное производство по статье о государственной измене. В середине апреля стало известно, что он бежал вместе с семьей в Россию.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, переправа, Купянск, война России против Украины, российские оккупанты
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