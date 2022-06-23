Оккупанты достроили переправу в Харьковской области и могут ее использовать – СМИ

Военные эксперты, которым журналисты показали снимки, пришли к выводу, что активные строительные и монтажные работы завершены, а сама строительная платформа с катерами отведена на безопасное расстояние.
Процесс постройки понтонной переправы спутник зафиксировал 3 июня. Также журналисты проанализировали спутниковые снимки этой территории за другие даты. По состоянию на 26 мая строительные работы зафиксированы не были. Первые признаки появились 30-го и 31 мая.
Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в этом регионе армия РФ "усиленно восстанавливает транспортную инфраструктуру и наводит понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях".
Купянск-Узловой подчиняется городу Купянск. Согласно данным карты Liveuamap, поселок был оккупирован армией РФ по меньшей мере со 2 марта.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Купянск находится в 120 км от Харькова, население – около 28 тыс. человек. Мэр города Геннадий Мацегора в видеообращении 27 февраля рассказал, что ему позвонил "командир батальона российских войск с предложением переговоров, иначе город будут штурмовать со всеми последствиями", и он "принял решение участвовать в переговорах, дабы избежать человеческих жертв и разрушений".
В отношении Мацегоры открыто уголовное производство по статье о государственной измене. В середине апреля стало известно, что он бежал вместе с семьей в Россию.