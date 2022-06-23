Оккупанты достроили переправу в Харьковской области и могут ее использовать – СМИ

Переправа служит оккупантам альтернативой железнодорожному мосту, который пока не функционирует Фото: radiosvoboda.org

Военные эксперты, которым журналисты показали снимки, пришли к выводу, что активные строительные и монтажные работы завершены, а сама строительная платформа с катерами отведена на безопасное расстояние.

Достроенная российскими военными переправа, 19 июня 2022 года. Фото: radiosvoboda.org

Процесс постройки понтонной переправы спутник зафиксировал 3 июня. Также журналисты проанализировали спутниковые снимки этой территории за другие даты. По состоянию на 26 мая строительные работы зафиксированы не были. Первые признаки появились 30-го и 31 мая.

Оккупанты строят понтонную переправу через реку Оскол, 3 июня 2022 года. Фото: radiosvoboda.org

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в этом регионе армия РФ "усиленно восстанавливает транспортную инфраструктуру и наводит понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях".

Купянск-Узловой подчиняется городу Купянск. Согласно данным карты Liveuamap, поселок был оккупирован армией РФ по меньшей мере со 2 марта.

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