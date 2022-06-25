Украина может освободить Крым раньше других регионов – Жданов

По мнению Жданова, операция по освобождению Крыма может начаться в случае успешного продвижения ВСУ вдоль черноморского побережья. Тогда можно не дожидаться подхода украинских войск к границам Ростовской области, считает он.
"Тогда есть возможность часть сил и средств направить в Крым, тем более, что там сегодня количество войск [РФ] не настолько велико, как это было в начале вторжения", – полагает Жданов.
Он пояснил, что оккупанты сейчас используют полуостров для транзита вооружений, как ремонтную базу и базу снабжения южной группировки российских войск, а сами войска находятся на юге Украины, Крым ослаблен.
Жданов отмечает, что и Украина сейчас не располагает достаточным для освобождения полуострова техническим ресурсом.
"Необходим такой ресурс, чтобы мы смогли сформировать достаточную группировку. Он должен исчисляться сотнями единиц каждого вида вооружения – танки, артиллерия, боевые бронированные машины и так далее", – назвал эксперт условие для начала операции по освобождению Крыма.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
"Оккупантам придется уйти из Крыма. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут", – заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 мая. Он подчеркнул, что вторжение России в Украину началось именно с Крыма.
Оружие, которое получат ВСУ от США и других западных партнеров, поможет вернуть оккупированные Россией территории, в том числе Донбасс и Крым. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил 16 июня в интервью CNN после встречи контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. По его словам, "Крым – стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория".
Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева 17 июня заявила, что Украина после полномасштабного вторжения России готова применять для возвращения полуострова не только политические и дипломатические, как ранее, но и военные методы.