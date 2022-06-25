Украина может освободить Крым раньше других регионов – Жданов

В Крыму сейчас мало российских войск. Но и Украине предстоит накопить силы, чтобы иметь возможность освободить полуостров, считает Жданов Фото: ru.krymr.com

По мнению Жданова, операция по освобождению Крыма может начаться в случае успешного продвижения ВСУ вдоль черноморского побережья. Тогда можно не дожидаться подхода украинских войск к границам Ростовской области, считает он.

"Тогда есть возможность часть сил и средств направить в Крым, тем более, что там сегодня количество войск [РФ] не настолько велико, как это было в начале вторжения", – полагает Жданов.

Он пояснил, что оккупанты сейчас используют полуостров для транзита вооружений, как ремонтную базу и базу снабжения южной группировки российских войск, а сами войска находятся на юге Украины, Крым ослаблен.

Жданов отмечает, что и Украина сейчас не располагает достаточным для освобождения полуострова техническим ресурсом.

"Необходим такой ресурс, чтобы мы смогли сформировать достаточную группировку. Он должен исчисляться сотнями единиц каждого вида вооружения – танки, артиллерия, боевые бронированные машины и так далее", – назвал эксперт условие для начала операции по освобождению Крыма.