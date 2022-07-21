США предоставляют Украине снаряды к HIMARS дальностью около 80 км – Пентагон

Остина спросили, рассматривают ли США возможность предоставления Украине снарядов с большей дальностью, например таких, которые могли бы поражать цели в оккупированном Крыму.

"Дальность снарядов HIMARS [предоставляемых Украине] составляет примерно 80 км. И это довольно хороший показатель", – ответил он.

Глава Пентагона отметил, что эти снаряды "позволили и будут позволять" Украине поражать более дальние цели, которые раньше Вооруженные силы Украины не могли достать. Он добавил, что ВСУ "очень эффективны в том, как выбирали цели".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок.

8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS. 20 июля в Пентагоне объявили, что на следующей неделе предоставят Украине еще четыре системы, таким образом их суммарное количество достигнет 16. Всего, по сообщению Пентагона, США и союзники обязались предоставить Украине более 20 HIMARS.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников выражал уверенность, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км.

По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.