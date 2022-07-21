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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США предоставляют Украине снаряды к HIMARS дальностью около 80 км – Пентагон

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Остин отметил, что ВСУ эффективно выбирали цели для HIMARS
Остин отметил, что ВСУ эффективно выбирали цели для HIMARS
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Дальность стрельбы снарядов, которые США предоставляют Украине к реактивным системам залпового огня HIMARS, составляет 80 км. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин сообщил 20 июля на брифинге по итогам онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, трансляция велась на сайте оборонного ведомства США.

Остина спросили, рассматривают ли США возможность предоставления Украине снарядов с большей дальностью, например таких, которые могли бы поражать цели в оккупированном Крыму. 

альность снарядов HIMARS [предоставляемых Украине] составляет примерно 80 км. И это довольно хороший показатель", – ответил он. 

Глава Пентагона отметил, что эти снаряды "позволили и будут позволять" Украине поражать более дальние цели, которые раньше Вооруженные силы Украины не могли достать. Он добавил, что ВСУ "очень эффективны в том, как выбирали цели".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок.

8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS. 20 июля в Пентагоне объявили, что на следующей неделе предоставят Украине еще четыре системы, таким образом их суммарное количество достигнет 16. Всего, по сообщению Пентагона, США и союзники обязались предоставить Украине более 20 HIMARS.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников выражал уверенность, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км.

По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, оружие, Пентагон, Вооруженные силы Украины, РСЗО, война России против Украины, Ллойд Остин, HIMARS
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