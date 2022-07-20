Резников о четвертом "Рамштайне": Держим интригу о львиной доле пакетов помощи. Сначала их почувствует враг

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в Facebook по итогам заседания.

Резников рассказал, что в онлайн-заседании, кроме него, Украину представляли заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк и заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий. Это уже традиционный состав украинской делегации для формата "Рамштайн", отметил министр.

"Уверен, что партнеры должны видеть на практике синергию оборонного ведомства, военного командования и разведывательного сообщества. Единство – основа нашей силы и залог будущей победы над российскими оккупантами", – прокомментировал он.

По словам Резникова, на заседании были достигнуты новые договоренности о военной помощи Украине.

"По договоренности с коллегами, держим интригу относительно львиной доли действующих и новых пакетов помощи, включающих поставки вооружений, амуниции, тренировки наших воинов и многое другое. Сначала их почувствует враг на поле боя. Позитивным сигналом встречи являются новые обязательства партнеров, которые касаются и суши, и моря, и неба", – подчеркнул он.

Министр упомянул обещание США предоставить Украине дополнительные четыре системы HIMARS. Уже предоставленные 12 этих систем влияют на ситуацию на поле боя, сообщил Резников.

"И американские партнеры, и коллеги из других стран выразили восхищение мастерством наших воинов, в том числе тем, как они используют артиллерию и HIMARS. Среди прочего участникам встречи был представлен обзор результатов противостояния на поле боя, в первую очередь – потерь российских оккупантов в живой силе, технике, способностях российской армии в целом. Это поразительные цифры. Которые доказывают, что Украина на самом деле является щитом Европы. Важно, что этот обзор был подготовлен именно партнерами на основе их данных и оценок", – добавил глава Минобороны.

Резников сообщил, что в своем выступлении озвучил для партнеров три приоритета Украины.

"Во-первых, это укрепление mission oriented approach. Мы просим коллег сконцентрировать усилия на увеличении способностей ВСУ осуществить конкретные миссии. Одна из них – разблокировка наших портов и обеспечение безопасности в западной части Черного моря. Первые результаты в виде освобождения острова Змеиный все видели. Эта работа продолжается. Не исключены новые "жесты доброй воли" от оккупантов. Во-вторых, пора систематизировать работу по обслуживанию и ремонту иностранной техники, которую мы получаем. Это масштабная задача, поскольку речь уже идет о сотнях единиц. Требуется координация многих стран в юридической, финансовой, организационной плоскости и уровне производственных мощностей. В-третьих, мы активизируем усилия по обеспечению прозрачности учета и использования международной военной помощи. В частности, будет ускорен процесс внедрения натовской программы LOGFAS", – сообщил министр.

Он также озвучил три месседжа, которые услышал от партнеров.

Во-первых, по словам министра, ряд стран "прямым текстом заявили, что никакой "усталости" от войны в Украине нет и не будет", так как все понимают, что "на кону не Украина, а безопасность всей Европы".

"Весь мир видит, как наши защитники и защитницы держат линию фронта протяженностью более 2500 км. Это как расстояние от Варшавы до Барселоны. Осознание Украины как щита Европы на востоке ускоряется. В целом общая позиция участников "Рамштайна" – поддерживать Украину до победы", – написал он.

Во-вторых, несколько раз на заседании подчеркивалось, что время очень важно, добавил Резников.

"Я сделал акцент на этом в своем выступлении, но этот тезис уже существует в повестке дня тех, кто нас поддерживает. Делаем все, чтобы она была реализована на практике, – подчеркнул он. – Третье – многие партнеры готовы тренировать наших воинов. Это возможность получить качественный резерв, который овладеет западными вооружениями и техникой. И создаст условия для увеличения объема поддержки".