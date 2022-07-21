России не удалось уничтожить ни одной из РСЗО HIMARS, предоставленных Украине странами Запада – генерал США

Об этом 20 июля на брифинге по итогам онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли, его цитирует сайт Пентагона.

Минобороны РФ несколько раз заявляло о якобы уничтоженных в Украине реактивных системах залпового огня HIMARS, которые предоставили США. В Минобороны Украины 6 июля опровергли заявления оккупантов, сообщив, что HIMARS постоянно наносят удары по противнику.

"На сегодняшний день HIMARS, которые мы им предоставили, – и мы, кстати, не единственная страна, другие страны также обеспечивают огонь дальнего действия, например Великобритания, и некоторые другие жертвуют ракетную артиллерию дальнего действия – на сегодняшний день эти системы не были уничтожены россиянами", – сказал Милли.

Он отметил, что ВСУ очень эффективно используют высокоточные РСЗО HIMARS по целям оккупантов.

США и союзники обязались предоставить Украине в целом более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, добавил Милли. По его словам, на сегодняшний день США поставили Украине 12 таких систем.

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