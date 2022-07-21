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России не удалось уничтожить ни одной из РСЗО HIMARS, предоставленных Украине странами Запада – генерал США

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ВСУ очень эффективно используют высокоточные РСЗО HIMARS, отметил Милли
ВСУ очень эффективно используют высокоточные РСЗО HIMARS, отметил Милли
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

России пока не удалось уничтожить ни одной из передовых ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, предоставленных Западом Украине.

Об этом 20 июля на брифинге по итогам онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли, его цитирует сайт Пентагона.

Минобороны РФ несколько раз заявляло о якобы уничтоженных в Украине реактивных системах залпового огня HIMARS, которые предоставили США. В Минобороны Украины 6 июля опровергли заявления оккупантов, сообщив, что HIMARS постоянно наносят удары по противнику.

"На сегодняшний день HIMARS, которые мы им предоставили, – и мы, кстати, не единственная страна, другие страны также обеспечивают огонь дальнего действия, например Великобритания, и некоторые другие жертвуют ракетную артиллерию дальнего действия – на сегодняшний день эти системы не были уничтожены россиянами", – сказал Милли.

Он отметил, что ВСУ очень эффективно используют высокоточные РСЗО HIMARS по целям оккупантов.

США и союзники обязались предоставить Украине в целом более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, добавил Милли. По его словам, на сегодняшний день США поставили Украине 12 таких систем.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок.

8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS. 20 июля в Пентагоне объявили, что на следующей неделе предоставят Украине еще четыре системы, таким образом их суммарное количество достигнет 16.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км.

По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

Теги: Россия, США, Украина, Пентагон, боеприпасы, РСЗО, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Марк Милли, брифинг, HIMARS
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