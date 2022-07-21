России не удалось уничтожить ни одной из РСЗО HIMARS, предоставленных Украине странами Запада – генерал США

Об этом 20 июля на брифинге по итогам онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли, его цитирует сайт Пентагона.
Минобороны РФ несколько раз заявляло о якобы уничтоженных в Украине реактивных системах залпового огня HIMARS, которые предоставили США. В Минобороны Украины 6 июля опровергли заявления оккупантов, сообщив, что HIMARS постоянно наносят удары по противнику.
"На сегодняшний день HIMARS, которые мы им предоставили, – и мы, кстати, не единственная страна, другие страны также обеспечивают огонь дальнего действия, например Великобритания, и некоторые другие жертвуют ракетную артиллерию дальнего действия – на сегодняшний день эти системы не были уничтожены россиянами", – сказал Милли.
Он отметил, что ВСУ очень эффективно используют высокоточные РСЗО HIMARS по целям оккупантов.
США и союзники обязались предоставить Украине в целом более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, добавил Милли. По его словам, на сегодняшний день США поставили Украине 12 таких систем.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок.
8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS. 20 июля в Пентагоне объявили, что на следующей неделе предоставят Украине еще четыре системы, таким образом их суммарное количество достигнет 16.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км.
По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.