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"Не надо РСЗО и ПВО". Лукашенко считает, что Украина должна сесть за стол переговоров, и согласиться, что никогда не будет угрожать РФ

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Войну можно закончить на более приемлемых условиях для Украины, считает Лукашенко
Войну можно закончить на более приемлемых условиях для Украины, считает Лукашенко
Фото: president.gov.by

Войну, которую 24 февраля против Украины начала Россия, можно закончить хоть сейчас, но есть условие. Об этом в интервью Agence France-Presse сказал считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко.

Видеофрагмент интервью опубликован 21 июля в Telegram-канале "Пул Первого", который освещает деятельность Лукашенко.

Главред бюро агентства в Москве Антуан Ламброскини спросил политика, как, по его мнению, закончится война.  

"Это все зависит от Украины. Сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых условиях для Украины. Но Украине никто не даст закончить войну", – ответил Лукашенко.

По его мнению, Украина должна "сесть за стол переговоров".

"И согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. А денацификация и прочее – это философия... Главное – безопасность России. Никогда российская власть, имея эту мощь и богатства России, не отступится от этого", – считает Лукашенко.

По его словам, "не надо Украине [западные] РСЗО и ПВО, которая бьет там на 200–300 км, 500 км".

"Не надо такие ракеты. Зачем? Украине надо то, чтобы обеспечить мир у себя. А тогда Россия даст гарантии безопасности Украины", – подытожил Лукашенко.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 20 июля, что по мере того, как Запад "накачивает Украину" все более дальнобойным оружием, "географические задачи спецоперации" будут расширяться. По словам Лаврова, РФ "не может допустить", чтобы находящееся в распоряжении Украины оружие представляло прямую угрозу для территории России и тех "республик", которые якобы объявили о своей "независимости".

"Признания министра иностранных дел РФ в мечтах захватить больше украинской земли доказывают: Россия отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре. Россияне хотят крови, а не переговоров", – отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". На этом этапе российское руководство отрицало, что захват и оккупация украинских территорий является одной из задач "спецоперации" РФ.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Сейчас российские войска, по данным президента Украины Владимира Зеленского, контролируют около 20% территории Украины: Крым, часть Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей. Он заявил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки для прекращения боевых действий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Зеленский поставил задачу Вооруженным силам Украины освободить всю территорию страны от российских оккупантов. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями.

По данным украинских властей, в сентябре оккупанты хотят провести "референдумы" о "присоединении" захваченных украинских территорий к России.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, оружие, Александр Лукашенко, оккупация, переговоры, ПВО, РСЗО, вторжение, война России против Украины, безопасность, интервью
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