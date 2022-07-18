Верещук прогнозирует новую волну внутренних переселенцев в Украине

"Мы прогнозируем новую волну перемещений с востока на запад, это более 500 тыс. человек, которые выедут", – сказал министр.
Она подчеркнула, что оккупированная часть Запорожской области сейчас фактически отрезана от газоснабжения, и восстановить его пока нет возможности.
В связи с этим жители будут вынуждены ехать и искать убежище на западе Украины добавила Верещук.
Министр отметила, что сейчас зарегистрировано только 4,5 млн переселенцев, хотя на самом деле речь идет о почти 7 млн человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.