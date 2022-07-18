Верещук прогнозирует новую волну внутренних переселенцев в Украине

"Мы прогнозируем новую волну перемещений с востока на запад, это более 500 тыс. человек, которые выедут", – сказал министр.

Она подчеркнула, что оккупированная часть Запорожской области сейчас фактически отрезана от газоснабжения, и восстановить его пока нет возможности.

В связи с этим жители будут вынуждены ехать и искать убежище на западе Украины добавила Верещук.

Министр отметила, что сейчас зарегистрировано только 4,5 млн переселенцев, хотя на самом деле речь идет о почти 7 млн человек.

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