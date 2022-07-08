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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верещук призвала власти городов, где много переселенцев, не выселять их из школ и санаториев без равноценной замены

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Верещук: Это недопустимо, чтобы людей выставляли прямо на улицу
Верещук: Это недопустимо, чтобы людей выставляли прямо на улицу
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Местные власти в городах Украины не имеют права выселять беженцев из мест их временного проживания. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук написала в Telegram.

По ее словам, в министерство приходят жалобы на такие действия. Вице-премьер считает, что речь может вестись только о переселении и, что важно, без ухудшения условий.

"Многие ВПЛ сейчас временно проживают в школах, больницах, санаториях. Понимаю, что могут быть разные обстоятельства и причины. Но это недопустимо, чтобы людей выставляли прямо на улицу. Хочу, чтобы меня сейчас хорошо услышали владельцы и руководители таких заведений", – написала Верещук.

Она проинформировала, что правительство будет искать пути финансирования программы предоставления жилья для беженцев из зоны боевых действий. Пока она предложила тем, кого выселяют, писать ей в социальных сетях или обращаться на горячую линию министерства по телефону 1548.

Контекст:

По данным Организации Объединенных Наций, с 24 февраля, когда Россия напала на Украину, свои дома покинули 12,8 млн украинцев, из них 7,7 млн стали внутренними переселенцами.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что по состоянию на июнь в Украине официально было зарегистрировано 4 млн переселенцев.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №7507, предлагающий освободить внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от оплаты за проживание и коммунальные услуги в местах компактного поселения. Действующий сейчас закон разрешает организациям – владельцам модульных городков, общежитий и гостиниц требовать от переселенцев оплаты ЖКХ, а через полгода – и плату за проживание.

Теги: война, переселенцы, Ирина Верещук, война России против Украины, регионы
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