Переселенцев в Украине хотят освободить от оплаты за временное жилье и коммунальные услуги в нем

Действующий сейчас закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" гарантирует право на безвозмездное временное проживание в модульных городках, общежитиях, домах отдыха и гостиницах при условии оплаты ЖКХ и в течение шести месяцев после получения статуса ВПЛ.
Это значит, что через полгода владельцы временного жилья имеют право требовать плату за проживание и "коммуналку".
Законопроект №7507 предлагает на период действия военного положения закрепить:
Согласно данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 6,2 млн человек не вернулись в свои дома.