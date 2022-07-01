Переселенцев в Украине хотят освободить от оплаты за временное жилье и коммунальные услуги в нем

Действующий сейчас закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" гарантирует право на безвозмездное временное проживание в модульных городках, общежитиях, домах отдыха и гостиницах при условии оплаты ЖКХ и в течение шести месяцев после получения статуса ВПЛ.

Это значит, что через полгода владельцы временного жилья имеют право требовать плату за проживание и "коммуналку".

Законопроект №7507 предлагает на период действия военного положения закрепить:

бесплатное временное проживание ВПЛ в местах их компактного поселения;

бесплатное предоставление жилищно-коммунальных услуг в них;

отменить ограничения по сроку безвозмездного временного проживания ВПЛ в местах их компактного поселения.