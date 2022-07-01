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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Переселенцев в Украине хотят освободить от оплаты за временное жилье и коммунальные услуги в нем

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Сегодня срок бесплатного проживания беженцев ограничен шестью месяцами
Фото: ЕРА

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №7507, предлагающий освободить внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от оплаты за проживание и коммунальные услуги в местах компактного поселения.

Действующий сейчас закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" гарантирует право на безвозмездное временное проживание в модульных городках, общежитиях, домах отдыха и гостиницах при условии оплаты ЖКХ и в течение шести месяцев после получения статуса ВПЛ.

Это значит, что через полгода владельцы временного жилья имеют право требовать плату за проживание и "коммуналку".

Законопроект №7507 предлагает на период действия военного положения закрепить:

  • бесплатное временное проживание ВПЛ в местах их компактного поселения;
  • бесплатное предоставление жилищно-коммунальных услуг в них;
  • отменить ограничения по сроку безвозмездного временного проживания ВПЛ в местах их компактного поселения.
Контекст:

Согласно данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 6,2 млн человек не вернулись в свои дома.

Теги: Верховная Рада, беженцы, жилищно-коммунальные услуги, переселенцы, законопроект, война России против Украины
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