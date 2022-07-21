"Путин хотел войти в историю как Петр I, а окажется рядом с бен Ладеном". Подоляк приветствовал требование Пелоси признать Россию страной – спонсором терроризма

"Не может быть "гибкости" и realpolitik, когда одна страна убивает детей и шантажирует полмира голодом и холодом", – написал он.
Подоляк убежден, что "Россия страна-террорист, и будет признана такой официально".
Не може бути «гнучкості» та realpolitik, коли одна країна вбиває дітей і шантажує півсвіту голодом і холодом. Блискуча позиція @SpeakerPelosi: * – країна-терорист, і буде визнана такою офіційно. Путін мріяв увійти в історію, як Петро I. Тепер його ім’я буде поруч з бен Ладеном.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 21, 2022
Пелоси в телефонном разговоре призвала госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством – спонсором терроризма, в противном случае это сделает Конгресс, сообщало 20 июля издание Politico со ссылкой на источники.
Еще в мае два сенатора – Линдси Грэм и Ричард Блюменталь – подали проект резолюции, подчеркивающий, что Россия совершает террористические акты в Украине.
Комитет Сената США 22 июня одобрил резолюцию. Документ призывал объявить РФ спонсором терроризма, но фактически это не было сделано.
Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма. Сейчас спонсорами терроризма Штаты признали Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.