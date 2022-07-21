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"Путин хотел войти в историю как Петр I, а окажется рядом с бен Ладеном". Подоляк приветствовал требование Пелоси признать Россию страной – спонсором терроризма

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Подоляк солидарен с Пелоси: Россия должна быть признана страной, спонсирующей терроризм
Подоляк солидарен с Пелоси: Россия должна быть признана страной, спонсирующей терроризм
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 21 июля в Twitter назвал "блестящей" позицию спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси о необходимости официального признания России страной – спонсором терроризма.

"Не может быть "гибкости" и realpolitik, когда одна страна убивает детей и шантажирует полмира голодом и холодом", – написал он.

Подоляк убежден, что "Россия страна-террорист, и будет признана такой официально".

"Путин мечтал войти в историю, как Петр I. Теперь его имя будет рядом с бен Ладеном", – резюмировал он.

Пелоси в телефонном разговоре призвала госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством – спонсором терроризма, в противном случае это сделает Конгресс, сообщало 20 июля издание Politico со ссылкой на источники.

Контекст:

Еще в мае два сенатора – Линдси Грэм и Ричард Блюменталь – подали проект резолюции, подчеркивающий, что Россия совершает террористические акты в Украине. 

Комитет Сената США 22 июня одобрил резолюцию. Документ призывал объявить РФ спонсором терроризма, но фактически это не было сделано.

Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма. Сейчас спонсорами терроризма Штаты признали Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.

Теги: Россия, США, Украина, терроризм, Конгресс США, террористы, Сенат США, Усама бен Ладен, Энтони Блинкен, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Нэнси Пелоси, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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