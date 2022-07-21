"Путин хотел войти в историю как Петр I, а окажется рядом с бен Ладеном". Подоляк приветствовал требование Пелоси признать Россию страной – спонсором терроризма

"Не может быть "гибкости" и realpolitik, когда одна страна убивает детей и шантажирует полмира голодом и холодом", – написал он.

Подоляк убежден, что "Россия страна-террорист, и будет признана такой официально".

"Путин мечтал войти в историю, как Петр I. Теперь его имя будет рядом с бен Ладеном", – резюмировал он.

Не може бути «гнучкості» та realpolitik, коли одна країна вбиває дітей і шантажує півсвіту голодом і холодом. Блискуча позиція @SpeakerPelosi: * – країна-терорист, і буде визнана такою офіційно. Путін мріяв увійти в історію, як Петро I. Тепер його ім’я буде поруч з бен Ладеном. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 21, 2022

Пелоси в телефонном разговоре призвала госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством – спонсором терроризма, в противном случае это сделает Конгресс, сообщало 20 июля издание Politico со ссылкой на источники.