Конгресс США просит Госдеп признать Россию страной – спонсором терроризма. В противном случае он сделает это самостоятельно – СМИ

Конгресс дал госсекретарю право объявить другую страну государством – спонсором терроризма. Некоторые члены Конгресса, однако, говорят, что законодатели могут принять закон о назначении без участия Госдепартамента.
Неназванный помощник представителя Демократической партии заявил, что нет никаких юридических причин, по которым Конгресс не мог бы принять закон, фактически определяющий Россию как государство, поддерживающее терроризм.
По его словам, принятие закона Конгрессом, очевидно, является более сложным путем, чем назначение госсекретарем, но это даст администрации США политическое прикрытие, необходимое для эскалации экономического давления и риторики против президента РФ Владимира Путина.
Еще в мае два сенатора – Линдси Грэм и Ричард Блюменталь – подали проект резолюции, подчеркивающий, что Россия совершает террористические акты в Украине.
Комитет Сената США 22 июня одобрил резолюцию. Документ призывал объявить РФ спонсором терроризма, но фактически это не было сделано.
Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма. Сейчас спонсорами терроризма Штаты признали Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.