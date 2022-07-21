Конгресс США просит Госдеп признать Россию страной – спонсором терроризма. В противном случае он сделает это самостоятельно – СМИ

По данным СМИ, Пелоси в разговоре с Блинкеном потребовала признать РФ спонсором терроризма Фото: EPA

Конгресс дал госсекретарю право объявить другую страну государством – спонсором терроризма. Некоторые члены Конгресса, однако, говорят, что законодатели могут принять закон о назначении без участия Госдепартамента.

Неназванный помощник представителя Демократической партии заявил, что нет никаких юридических причин, по которым Конгресс не мог бы принять закон, фактически определяющий Россию как государство, поддерживающее терроризм.

По его словам, принятие закона Конгрессом, очевидно, является более сложным путем, чем назначение госсекретарем, но это даст администрации США политическое прикрытие, необходимое для эскалации экономического давления и риторики против президента РФ Владимира Путина.