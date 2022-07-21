В ГУР Минобороны объяснили, что могут означать слова Лаврова об изменении "географических задач" российского вторжения

Скибицкий напомнил, что россияне планируют провести так называемые референдумы или другим путем присоединить оккупированные территории к России, в частности Херсонскую и Запорожскую области. Они очень важны, с точки зрения захватчиков, для обеспечения доступа к временно оккупированному Крымскому полуострову, указал он.
"Мы уже знаем, что на оккупированных территориях созданы избирательные участки, оккупанты активно составляют списки для проведения референдума", – добавил Скибицкий.
Кроме того, он предупредил, что любые соглашения с РФ приведут к расширению боевых действий на территории Украины, а в дальнейшем – к ее оккупации.
"Любые переговоры могут привести к тому, что оккупированные территории будут использоваться как плацдарм для возобновления и расширения широкомасштабной агрессии против нашей страны", – добавил он, отметив, что "оперативные паузы" в боях Россия устраивает именно с этой целью.
Лавров 20 июля в интервью российским пропагандистским ресурсам открыто признал, что в настоящий момент географические интересы страны-оккупанта России в развязанной ею войне – это "далеко не только "ДНР" и "ЛНР".
Глава МИД РФ утверждает, что по мере того, как Запад все более "накачивает Украину" дальнобойным оружием, "географические задачи спецоперации" будут расширяться. По словам Лаврова, РФ "не может допустить", чтобы находящееся в распоряжении Украины оружие представляло прямую угрозу для территории России и тех "республик", которые якобы объявили о своей "независимости".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявления Лаврова, отметил, что они свидетельствуют о том, что "Россия хочет крови, а не переговоров".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал, что "географии Лаврова научат ВСУ и дальнобойная артиллерия".
Президент РФ Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий. По его словам, ответственность за развязывание войны против Украины несет лично Путин.
В Минобороны сообщили 24 июня, что РФ не отказалась от планов провести "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 29 июня подтвердил наличие у оккупантов планов на проведение "референдума" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября. По данным ВСУ, на эту же дату могут быть назначены "референдумы" на временно оккупированных территориях Запорожской, Луганской, Херсонской и Харьковской областей.