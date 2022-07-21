В ГУР Минобороны объяснили, что могут означать слова Лаврова об изменении "географических задач" российского вторжения

Скибицкий напомнил, что россияне планируют провести так называемые референдумы или другим путем присоединить оккупированные территории к России, в частности Херсонскую и Запорожскую области. Они очень важны, с точки зрения захватчиков, для обеспечения доступа к временно оккупированному Крымскому полуострову, указал он.

"Мы уже знаем, что на оккупированных территориях созданы избирательные участки, оккупанты активно составляют списки для проведения референдума", – добавил Скибицкий.

Кроме того, он предупредил, что любые соглашения с РФ приведут к расширению боевых действий на территории Украины, а в дальнейшем – к ее оккупации.

"Любые переговоры могут привести к тому, что оккупированные территории будут использоваться как плацдарм для возобновления и расширения широкомасштабной агрессии против нашей страны", – добавил он, отметив, что "оперативные паузы" в боях Россия устраивает именно с этой целью.

Лавров 20 июля в интервью российским пропагандистским ресурсам открыто признал, что в настоящий момент географические интересы страны-оккупанта России в развязанной ею войне – это "далеко не только "ДНР" и "ЛНР".

Глава МИД РФ утверждает, что по мере того, как Запад все более "накачивает Украину" дальнобойным оружием, "географические задачи спецоперации" будут расширяться. По словам Лаврова, РФ "не может допустить", чтобы находящееся в распоряжении Украины оружие представляло прямую угрозу для территории России и тех "республик", которые якобы объявили о своей "независимости".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявления Лаврова, отметил, что они свидетельствуют о том, что "Россия хочет крови, а не переговоров".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал, что "географии Лаврова научат ВСУ и дальнобойная артиллерия".