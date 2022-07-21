Потери РФ в Украине "значительные". Но объявить мобилизацию – это значит признать поражение – ГУР Минобороны

Скибицкий назвал потери РФ в Украине "значительными", однако при этом не критическими, поскольку мобилизационный ресурс у оккупантов большой.

"Но мы уже видим проблемы, которые у них есть. Проблемы в первую очередь комплектации боевых подразделений…В пунктах постоянной дислокации не хватает личного состава, а потому россияне формируют подразделения из разных воинских частей", – отметил он.

Представитель украинской разведки добавил, что оккупанты используют систему боевого армейского резерва, создают "патриотические" батальоны по национальному принципу во всех субъектах РФ и привлекает наемников из Сирии. Но избегают официальной мобилизации, так как она по российским законам возможна только в случае войны, подчеркнул Скибицкий.

"Пока что открытой мобилизации российского населения нет… Огласить всеобщую мобилизацию, объявить войну – это значит признать поражение и неисполнение задач, которые были поставлены для "специальной военной операции“. Значит они не достигли того, что хотели сделать своим блицкригом", – резюмировал он.