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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Потери РФ в Украине "значительные". Но объявить мобилизацию – это значит признать поражение – ГУР Минобороны

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Российские оккупанты пытаются восполнить потери в Украине "скрытой" мобилизацией
Российские оккупанты пытаются восполнить потери в Украине "скрытой" мобилизацией
Фото: EPA

Кремль по-прежнему предпочитает "скрытую мобилизацию" и вербовку наемников, не требующих введения военного положения, поскольку оглашение всеобщей мобилизации будет воспринято как российский провал. Об этом 21 июля во время брифинга в медиацентре "Украина", который транслировало в YouTube агентство "Укринформ", заявил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий.

Скибицкий назвал потери РФ в Украине "значительными", однако при этом не критическими, поскольку мобилизационный ресурс у оккупантов большой.

"Но мы уже видим проблемы, которые у них есть. Проблемы в первую очередь комплектации боевых подразделений…В пунктах постоянной дислокации не хватает личного состава, а потому россияне формируют подразделения из разных воинских частей", – отметил он.

Представитель украинской разведки добавил, что оккупанты используют систему боевого армейского резерва, создают "патриотические" батальоны по национальному принципу во всех субъектах РФ и привлекает наемников из Сирии. Но избегают официальной мобилизации, так как она по российским законам возможна только в случае войны, подчеркнул Скибицкий.

"Пока что открытой мобилизации российского населения нет… Огласить всеобщую мобилизацию, объявить войну – это значит признать поражение и неисполнение задач, которые были поставлены для "специальной военной операции“. Значит они не достигли того, что хотели сделать своим блицкригом", – резюмировал он.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По июньской оценке Генштаба Вооруженных сил Украины, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, отметил эксперт.

По данным британской разведки, Россия испытывает недостаток резервистов для войны, но не хочет начинать открытую мобилизацию. Российские СМИ выяснили, что российские власти отправляют воевать в Украину даже заключенных из колоний.

По данным ВСУ на 21 июля, потери оккупантов составляют около 38,85 тыс. человек личного состава.

Теги: Россия, Украина, Кремль, Укринформ, мобилизация, разведка, наемники, Минобороны, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Вадим Скибицкий, брифинг, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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