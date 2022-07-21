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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты отбирают документы у принудительно мобилизованных жителей ОРДЛО – Генштаб ВСУ

Жители ОРДЛО, которые воюют в составе российской армии против Украины, полностью бесправны, подчеркнули в Генштабе
Жители ОРДЛО, которые воюют в составе российской армии против Украины, полностью бесправны, подчеркнули в Генштабе
Фото: ЕРА

Российские оккупанты отбирают личные документы у жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, которых принудительно мобилизовали для участия в войне России против Украины.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованной в Facebook вечером 21 июля. 

"Это свидетельствует о полной бесправности этого контингента и якобы должно остановить дезертирство. Также это не позволит идентифицировать упомянутые лица в случае гибели, что открывает путь для различных финансовых махинаций в пользу командного состава вооруженных сил Российской Федерации", – заявили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02fBsbLYT14DgwPi5SZtfkhmqYDSFo69nwZnFzTgVirtMpHYZugvjiaxJ6KGeBny62l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину в ОРЛО и ОРДО оккупанты начали проводить принудительную мобилизацию.

Тогдашний омбудсмен Людмила Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавы. Призову подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР". 15 мая она сообщала, что оккупанты проводят в ОРДЛО "скрытую мобилизацию", Генштаб ВСУ информировал о стихийных акциях протеста против принудительной мобилизации. 

По информации украинского журналиста Сергея Гармаша, с 10-х числе июля на оккупированных территориях снизилась "мобилизационная активность", к концу месяца началась новая волна мобилизации. "Казалось, что за четыре месяца, с 18 февраля, уже всех вычистили. Но с 23 июня на улицах городов, трассах, пунктах выезда проводятся рейды военкоматов. Повестки вручают даже тем, у кого была "бронь", – писал он, ссылаясь на сообщения жителей оккупированного Донецка. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, мобилизация, дезертирство, ДНР, война России против Украины, документы, ЛНР, ОРДЛО, российские оккупанты
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