Оккупанты отбирают документы у принудительно мобилизованных жителей ОРДЛО – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованной в Facebook вечером 21 июля.

"Это свидетельствует о полной бесправности этого контингента и якобы должно остановить дезертирство. Также это не позволит идентифицировать упомянутые лица в случае гибели, что открывает путь для различных финансовых махинаций в пользу командного состава вооруженных сил Российской Федерации", – заявили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину в ОРЛО и ОРДО оккупанты начали проводить принудительную мобилизацию.

Тогдашний омбудсмен Людмила Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавы. Призову подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР". 15 мая она сообщала, что оккупанты проводят в ОРДЛО "скрытую мобилизацию", Генштаб ВСУ информировал о стихийных акциях протеста против принудительной мобилизации.

По информации украинского журналиста Сергея Гармаша, с 10-х числе июля на оккупированных территориях снизилась "мобилизационная активность", к концу месяца началась новая волна мобилизации. "Казалось, что за четыре месяца, с 18 февраля, уже всех вычистили. Но с 23 июня на улицах городов, трассах, пунктах выезда проводятся рейды военкоматов. Повестки вручают даже тем, у кого была "бронь", – писал он, ссылаясь на сообщения жителей оккупированного Донецка.