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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Орки разбегаются в разные стороны, в спешке вывозят награбленное". В ВСУ сообщили о пожаре на складе оккупантов под Херсоном

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В ВСУ подчеркнули, что "продолжение следует"
В ВСУ подчеркнули, что "продолжение следует"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Под оккупированным Херсоном горит склад российских захватчиков. Об этом 14 июля в Telegram сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"В районе Херсона снова пылает склад с "селитрой и гуманитаркой". Также в районе взрыва слышен вой сирен и заметна суета орков, которые разбегаются в разные стороны и в спешке вывозят как награбленное, так и привезенное с собой. Местные жители сообщают, что часть орков в панике переодеваются в гражданскую одежду и с большими сумками упаковываются в отжатый гражданский транспорт", – говорится в сообщении.

В ВСУ подчеркнули, что "продолжение следует".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожены склад в оккупированной Новой Каховке Херсонской области, склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО.

4 июля украинские военные атаковали склад с боеприпасами российских оккупантов в Снежном Донецкой области. Об этом Сухопутные войска Украины сообщили в Facebook. "Файер-шоу в Снежном Донецкой области. Удар пришелся по складам боеприпасов оккупантов", – коротко прокомментировали военные.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в тот же день подтвердил успешные удары ВСУ по складам в оккупированных областях. "Только за сегодня четыре крупных склада – Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке два и на херсонском направлении еще одно скопление войск", – сказал он.

8 июля ВСУ ударили по складу боеприпасов РФ в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Вечером 11 июля в Новой Каховке взорвали еще один склад боеприпасов армии РФ.

9 июля ВСУ сообщили об ударе по складам боеприпасов оккупантов в районе Чернобаевки Херсонской области. 12 июля сообщалось об ударе по складу боеприпасов российских войск во временно оккупированном селе Чаривное Херсонской области.

13 июля Арестович заявил, что ВСУ нанесли удар американскими системами залпового огня HIMARS по российским складам боеприпасов в оккупированном Луганске.

Теги: Россия, Украина, Херсон, пожар, ВСУ, война России против Украины, ОРДЛО
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