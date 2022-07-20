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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не делайте наши народы врагами". Стратком ВСУ призвал белорусских военных не поднимать оружие против Украины

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Белорусских солдат призывают не поднимать оружие против украинцев
Белорусских солдат призывают не поднимать оружие против украинцев
Фото: EPA

Управление стратегических коммуникаций (стратком) Вооруженных сил Украины призвало военнослужащих Республики Беларусь не выполнять преступных приказов и не вступать в войну против Украины. Об этом говорится в обращении страткома ВСУ, размещенном 20 июля в Telegram.

"Не выполняйте преступных приказов своего руководства, не поднимайте оружие против Украины… Украина никогда не была и не будет враждебной по отношению к Беларуси. Один шаг – всего один шаг – может изменить этот баланс и сделать наши народы врагами. И это – ваш шаг. Сделайте правильный выбор", – .призывают в ВСУ.

В обращении отмечается, что если белорусских военнослужащих каким-то образом заставят пересечь белорусско-украинскую границу с оружием в руках, то не следует его применять.

"Остановитесь, опустите стволы вниз и подождите представителей ВСУ, в этом случае никто по вам стрелять не будет", – отмечается в видео.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

17 июня называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко пригрозил, что если Украина ударит по нефтеперерабатывающему заводу в Мозыре, Беларусь "ударит по Киеву". По словам 28 лет находящегося у власти в РБ политика, ему известно "о шальных мыслях" ВСУ об ударе по заводу.

26 июня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси. В тот же день Генштаб ВСУ отметил, что российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.

В Генштабе ВСУ 30 июня сообщили, что в Брестской и Гомельской областях Беларуси военные комиссариаты изучают возможности проведения скрытой мобилизации населения. В РБ продолжается непрерывная серия военных учений, на данный момент они продлены до 23 июля.

2 июля Лукашенко, не называя стран и городов, предупредил противников, которые якобы угрожают безопасности РБ, что отдал приказ вооруженным силам республики "взять под прицел центры принятия решений в ваших столицах". Он пообещал, что в случае удара по Беларуси "ответ будет мгновенным".

Кроме того, Лукашенко 2 июля обвинил Украину в "попытке нанести ракетный удар" по военным объектам Беларуси, заявив, что все ракеты были успешно сбиты ПВО.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, оружие, Александр Лукашенко, военные, Вооруженные силы Украины, мобилизация, политика, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, военнослужащий, войска, обращение, российские оккупанты
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