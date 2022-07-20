"Не делайте наши народы врагами". Стратком ВСУ призвал белорусских военных не поднимать оружие против Украины

"Не выполняйте преступных приказов своего руководства, не поднимайте оружие против Украины… Украина никогда не была и не будет враждебной по отношению к Беларуси. Один шаг – всего один шаг – может изменить этот баланс и сделать наши народы врагами. И это – ваш шаг. Сделайте правильный выбор", – .призывают в ВСУ.
В обращении отмечается, что если белорусских военнослужащих каким-то образом заставят пересечь белорусско-украинскую границу с оружием в руках, то не следует его применять.
"Остановитесь, опустите стволы вниз и подождите представителей ВСУ, в этом случае никто по вам стрелять не будет", – отмечается в видео.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
17 июня называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко пригрозил, что если Украина ударит по нефтеперерабатывающему заводу в Мозыре, Беларусь "ударит по Киеву". По словам 28 лет находящегося у власти в РБ политика, ему известно "о шальных мыслях" ВСУ об ударе по заводу.
26 июня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси. В тот же день Генштаб ВСУ отметил, что российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.
В Генштабе ВСУ 30 июня сообщили, что в Брестской и Гомельской областях Беларуси военные комиссариаты изучают возможности проведения скрытой мобилизации населения. В РБ продолжается непрерывная серия военных учений, на данный момент они продлены до 23 июля.
2 июля Лукашенко, не называя стран и городов, предупредил противников, которые якобы угрожают безопасности РБ, что отдал приказ вооруженным силам республики "взять под прицел центры принятия решений в ваших столицах". Он пообещал, что в случае удара по Беларуси "ответ будет мгновенным".
Кроме того, Лукашенко 2 июля обвинил Украину в "попытке нанести ракетный удар" по военным объектам Беларуси, заявив, что все ракеты были успешно сбиты ПВО.