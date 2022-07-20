"Не делайте наши народы врагами". Стратком ВСУ призвал белорусских военных не поднимать оружие против Украины

"Не выполняйте преступных приказов своего руководства, не поднимайте оружие против Украины… Украина никогда не была и не будет враждебной по отношению к Беларуси. Один шаг – всего один шаг – может изменить этот баланс и сделать наши народы врагами. И это – ваш шаг. Сделайте правильный выбор", – .призывают в ВСУ.

В обращении отмечается, что если белорусских военнослужащих каким-то образом заставят пересечь белорусско-украинскую границу с оружием в руках, то не следует его применять.

"Остановитесь, опустите стволы вниз и подождите представителей ВСУ, в этом случае никто по вам стрелять не будет", – отмечается в видео.