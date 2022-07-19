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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Киборг" Костенко: Лукашенко сейчас не знает, пойдет он на Украину или не пойдет

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Костенко: Лукашенко, как старый политик, пытается пропетлять
Костенко: Лукашенко, как старый политик, пытается пропетлять
Фото: Роман Костенко / Facebook

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону полковник СБУ, "киборг", народный депутат от "Голоса", который сейчас обороняет Украину на юге, Роман Костенко поделился своим мнением о ситуации в Беларуси и о возможных планах белорусского диктатора Александра Лукашенко.

"Все много говорят о Беларуси, о том, что там происходит сейчас. Сам Лукашенко, наверное, не знает, пойдет он на Украину или не пойдет. Также, как и сам [президент РФ Владимир] Путин не знает, пойдет или нет. Лукашенко, как старый политик, пытается пропетлять, не понимая, какие у него будут последствия, внутри страны в том числе. Тоже вопрос – сможет Путин его [Лукашенко] заставить или нет", — отметил Костенко.

По его словам, неопределенная ситуация в Беларуси заставляет Украину удерживать войска у северной границы. 

"Процессы, происходящие в Беларуси, – Лукашенко все-таки проводит подготовку или показуху по подготовке то ли для Путина, то ли для нас, чтобы мы держали свои войска на этом направлении. Вместо того, чтобы сражаться на востоке или юге, нам приходится держать их там, у границы", — подчеркнул нардеп.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Беларусь, Александр Лукашенко, война, граница, российская агрессия, война России против Украины, интервью, войска, Роман Костенко
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