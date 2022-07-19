"Киборг" Костенко: Лукашенко сейчас не знает, пойдет он на Украину или не пойдет

"Все много говорят о Беларуси, о том, что там происходит сейчас. Сам Лукашенко, наверное, не знает, пойдет он на Украину или не пойдет. Также, как и сам [президент РФ Владимир] Путин не знает, пойдет или нет. Лукашенко, как старый политик, пытается пропетлять, не понимая, какие у него будут последствия, внутри страны в том числе. Тоже вопрос – сможет Путин его [Лукашенко] заставить или нет", — отметил Костенко.

По его словам, неопределенная ситуация в Беларуси заставляет Украину удерживать войска у северной границы.

"Процессы, происходящие в Беларуси, – Лукашенко все-таки проводит подготовку или показуху по подготовке то ли для Путина, то ли для нас, чтобы мы держали свои войска на этом направлении. Вместо того, чтобы сражаться на востоке или юге, нам приходится держать их там, у границы", — подчеркнул нардеп.

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