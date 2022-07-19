"Киборг" Костенко: В донецком аэропорту подошел парень и попросил помочь поставить мину, сказал: "10 дней назад я был экономистом"

"Когда я первый раз оказался в донецком аэропорту, боялся, что когда погибну, моя семья выплат не получит. Я сказал всем, что еду в отпуск, а взял автомат и поехал на фронт, потому что там было мое подразделение – 79-я бригада, в которой я служил, "Альфа", – поделился воспоминаниями Костенко.
Он отметил, что тогда больше всего хотелось восстановить справедливость.
"Была такая жажда справедливости в том, что мы должны вернуть свои территории. Как это так, что [чужая] страна – Российская Федерация – хочет забрать наши территории? Особенно мотивировало вот что. Я же привык работать в кругу профессионалов: будь то разведка десантных войск или "Альфа" – это профессионалы с большой буквы. А когда попал в аэропорт, увидел, что его удерживают учителя, фермеры, экономисты, врачи. Ко мне парень подошел и говорит: "Помоги мину поставить". Его тоже Роман звали. Я говорю: "Рома, ты же сапер!" А он в ответ: "Товарищ майор, я экономист. 10 дней назад еще был экономистом". Подходили ребята и просили вместе из автомата пострелять: "Я никогда раньше не стрелял. Но я хочу драться". Вот такие были ситуации", – рассказал "киборг".
По его словам, опыт боев за донецкий аэропорт заставил его многое переоценить и переосмыслить.
"Когда потом мне кто-то из профессионалов говорил: "Я не зашел в аэропорт, потому что нужно было знать калибр винтовки, откуда ветер дует и где противник", – я просто говорил: "Смотри, люди ничего не знают. Только то, что это их страна. Берут автомат, приходят и защищают ее. Вот эти люди мотивировали больше всего. Когда ты видишь, что у тебя есть такие солдаты, тогда уже не страшно", – заявил Костенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В аэропорту Донецка происходили одни из самых ожесточенных боев за время российско-украинской войны. Оборона аэропорта длилась 242 дня, участников обороны назвали за стойкость "киборгами". В ходе сражений были полностью разрушены все здания, оба терминала и башня управления. Украинские военные покинули аэропорт 22 января 2015 года.
По данным проекта "Книга памяти павших за Украину", за время обороны ДАП погибли 100 украинских бойцов, 440 военных были ранены, писала "Новинарня". Точное место гибели четверых бойцов, которые могли быть внесены в этот список, не удалось установить. Тела еще четырех солдат не были найдены.