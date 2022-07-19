"Киборг" Костенко: В донецком аэропорту подошел парень и попросил помочь поставить мину, сказал: "10 дней назад я был экономистом"

"Когда я первый раз оказался в донецком аэропорту, боялся, что когда погибну, моя семья выплат не получит. Я сказал всем, что еду в отпуск, а взял автомат и поехал на фронт, потому что там было мое подразделение – 79-я бригада, в которой я служил, "Альфа", – поделился воспоминаниями Костенко.

Он отметил, что тогда больше всего хотелось восстановить справедливость.

"Была такая жажда справедливости в том, что мы должны вернуть свои территории. Как это так, что [чужая] страна – Российская Федерация – хочет забрать наши территории? Особенно мотивировало вот что. Я же привык работать в кругу профессионалов: будь то разведка десантных войск или "Альфа" – это профессионалы с большой буквы. А когда попал в аэропорт, увидел, что его удерживают учителя, фермеры, экономисты, врачи. Ко мне парень подошел и говорит: "Помоги мину поставить". Его тоже Роман звали. Я говорю: "Рома, ты же сапер!" А он в ответ: "Товарищ майор, я экономист. 10 дней назад еще был экономистом". Подходили ребята и просили вместе из автомата пострелять: "Я никогда раньше не стрелял. Но я хочу драться". Вот такие были ситуации", – рассказал "киборг".

По его словам, опыт боев за донецкий аэропорт заставил его многое переоценить и переосмыслить.

"Когда потом мне кто-то из профессионалов говорил: "Я не зашел в аэропорт, потому что нужно было знать калибр винтовки, откуда ветер дует и где противник", – я просто говорил: "Смотри, люди ничего не знают. Только то, что это их страна. Берут автомат, приходят и защищают ее. Вот эти люди мотивировали больше всего. Когда ты видишь, что у тебя есть такие солдаты, тогда уже не страшно", – заявил Костенко.

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