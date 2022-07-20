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ICAO: Об угрозе взрыва на борту рейса Ryanair, на котором летел Протасевич, диспетчеры сообщили по указанию топ-чиновников Беларуси

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ICAO пришла к выводу, что информация об угрозе взрыва на борту самолета Ryanair, на котором летел оппозиционный журналист Роман Протасевич, была заведомо ложной
ICAO пришла к выводу, что информация об угрозе взрыва на борту самолета Ryanair, на котором летел оппозиционный журналист Роман Протасевич, была заведомо ложной
Фото: EPA

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) считает, что белорусские диспетчеры сообщили об угрозе взрыва на борту самолета Ryanair, на котором летел оппозиционный журналист Роман Протасевич, по указанию высших должностных лиц правительства Беларуси. Об этом говорится в пресс-релизе ICAO, опубликованном 19 июля.

В организации заявили, что после публикации предварительного отчета в январе 2022 года получили новую информацию об инциденте, в том числе интервью и запись переговоров минского диспетчера, который общался с экипажем рейса.

"После рассмотрения результатов проверки фактов Совет ICAO признал, что угроза взрыва бомбы в отношении рейса FR4978 Ryanair была заведомо ложной и поставила под угрозу его безопасность, а также что угроза была доведена до сведения летного экипажа по поручению высокопоставленных правительственных чиновников Беларуси", – сказано в заявлении.

В ICAO подчеркнули, что действия белорусских властей "противоречат духу Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), в частности ее преамбуле и ст. 4".

Совет направит отчет об инциденте всем государствам – членам организации и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

В сообщении отмечается, что представитель РФ в совете "решительно возразил" против выводов, указанных в отчете, заявив, что РФ не согласна "с определением Беларуси в качестве источника незаконного вмешательства".

Контекст:

Самолет Ryanair "Афины – Вильнюс", на борту которого находился Роман Протасевич, главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta, 23 мая 2021 года совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не обнаружили). Для "сопровождения" самолета по поручению находящегося при власти в стране Александра Лукашенко в врздух был поднят истребитель белорусских ВВС. После приземления самолета Протасевич был задержан.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что вынужденная посадка в Минске – это "захват и пиратство, спонсируемые государством".

В связи с инцидентом ряд стран ввели санкции относительно Беларуси, а также ограничения на авиасообщение с Беларусью.

В отчете Международной организации гражданской авиации (ICAO), опубликованном 20 января 2022 года, сказано, что сообщение о бомбе в салоне рейса FR4978 компании Ryanair было "заведомо неправдивым". 

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, авиация, ICAO, Ryanair, Роман Протасевич
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