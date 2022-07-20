ICAO: Об угрозе взрыва на борту рейса Ryanair, на котором летел Протасевич, диспетчеры сообщили по указанию топ-чиновников Беларуси

ICAO пришла к выводу, что информация об угрозе взрыва на борту самолета Ryanair, на котором летел оппозиционный журналист Роман Протасевич, была заведомо ложной Фото: EPA

В организации заявили, что после публикации предварительного отчета в январе 2022 года получили новую информацию об инциденте, в том числе интервью и запись переговоров минского диспетчера, который общался с экипажем рейса.

"После рассмотрения результатов проверки фактов Совет ICAO признал, что угроза взрыва бомбы в отношении рейса FR4978 Ryanair была заведомо ложной и поставила под угрозу его безопасность, а также что угроза была доведена до сведения летного экипажа по поручению высокопоставленных правительственных чиновников Беларуси", – сказано в заявлении.

В ICAO подчеркнули, что действия белорусских властей "противоречат духу Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), в частности ее преамбуле и ст. 4".

Совет направит отчет об инциденте всем государствам – членам организации и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

В сообщении отмечается, что представитель РФ в совете "решительно возразил" против выводов, указанных в отчете, заявив, что РФ не согласна "с определением Беларуси в качестве источника незаконного вмешательства".