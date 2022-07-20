ICAO: Об угрозе взрыва на борту рейса Ryanair, на котором летел Протасевич, диспетчеры сообщили по указанию топ-чиновников Беларуси

В организации заявили, что после публикации предварительного отчета в январе 2022 года получили новую информацию об инциденте, в том числе интервью и запись переговоров минского диспетчера, который общался с экипажем рейса.
"После рассмотрения результатов проверки фактов Совет ICAO признал, что угроза взрыва бомбы в отношении рейса FR4978 Ryanair была заведомо ложной и поставила под угрозу его безопасность, а также что угроза была доведена до сведения летного экипажа по поручению высокопоставленных правительственных чиновников Беларуси", – сказано в заявлении.
В ICAO подчеркнули, что действия белорусских властей "противоречат духу Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), в частности ее преамбуле и ст. 4".
Совет направит отчет об инциденте всем государствам – членам организации и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
В сообщении отмечается, что представитель РФ в совете "решительно возразил" против выводов, указанных в отчете, заявив, что РФ не согласна "с определением Беларуси в качестве источника незаконного вмешательства".
Самолет Ryanair "Афины – Вильнюс", на борту которого находился Роман Протасевич, главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta, 23 мая 2021 года совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не обнаружили). Для "сопровождения" самолета по поручению находящегося при власти в стране Александра Лукашенко в врздух был поднят истребитель белорусских ВВС. После приземления самолета Протасевич был задержан.
Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что вынужденная посадка в Минске – это "захват и пиратство, спонсируемые государством".
В связи с инцидентом ряд стран ввели санкции относительно Беларуси, а также ограничения на авиасообщение с Беларусью.
В отчете Международной организации гражданской авиации (ICAO), опубликованном 20 января 2022 года, сказано, что сообщение о бомбе в салоне рейса FR4978 компании Ryanair было "заведомо неправдивым".