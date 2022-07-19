ВСУ на юге сбили российский Су-35 – командование Воздушных сил

"Около 20.00 19 июля подразделением зенитных ракетных войск ВС ВСУ в районе Новой Каховки сбит российский истребитель, предположительно Су-35", – говорится в сообщении.

Самолет оккупантов пытался атаковать штурмовики ВС ВСУ.

"Есть визуальное подтверждение сбивания самолета, пилот катапультировался", – сообщили в пресс-центре.

Также с начала суток украинские военные сбили пять российских беспилотников оперативно-тактического уровня.

Война России против Украины. Главное (обновляется)