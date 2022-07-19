ВСУ на юге сбили российский Су-35 – командование Воздушных сил

"Около 20.00 19 июля подразделением зенитных ракетных войск ВС ВСУ в районе Новой Каховки сбит российский истребитель, предположительно Су-35", – говорится в сообщении.
Самолет оккупантов пытался атаковать штурмовики ВС ВСУ.
"Есть визуальное подтверждение сбивания самолета, пилот катапультировался", – сообщили в пресс-центре.
Также с начала суток украинские военные сбили пять российских беспилотников оперативно-тактического уровня.
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По данным Генштаба ВСУ на 19 июля, потери российских оккупантов достигли около 38 550 военных, 1691 танк, 220 самолетов, 188 вертолетов, 693 беспилотника и 15 катеров и кораблей.