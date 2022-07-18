В Украине арестовали три белорусских тепловоза, которые использовали для транспортировки войск РФ – СБУ

"Россия использовала железнодорожную инфраструктуру Беларуси для подготовки к полномасштабному вторжению в Украину. По данным следствия, локомотивы были задействованы для перевозки личного состава, вооружения, военной техники и средств тылового обеспечения захватчиков к северным границам нашей страны. В дальнейшем они участвовали в боевых действиях против украинских сил обороны на территории Киевской и Черниговской областей", – говорится в сообщении.
Тепловозы обнаружили в Киевской области, отметили в СБУ, не уточняя, когда это произошло.
Сотрудники спецслужбы идентифицировали использование локомотивов в преступлениях против Украины.
Сейчас идет процесс их передачи в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Ориентировочная стоимость тепловозов – 70 млн грн.
Расследованием занимались киберспециалисты СБУ – при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и во взаимодействии с подразделениями "Укрзалізниці". Производство расследуют по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. С первых дней российские войска заходили на территорию страны в том числе из Беларуси.
Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
Бои на территории Черниговской и Киевской областей велись в первые два месяца вторжения, в начале апреля войска РФ покинули северные регионы Украины.