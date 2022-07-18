В Украине арестовали три белорусских тепловоза, которые использовали для транспортировки войск РФ – СБУ

"Россия использовала железнодорожную инфраструктуру Беларуси для подготовки к полномасштабному вторжению в Украину. По данным следствия, локомотивы были задействованы для перевозки личного состава, вооружения, военной техники и средств тылового обеспечения захватчиков к северным границам нашей страны. В дальнейшем они участвовали в боевых действиях против украинских сил обороны на территории Киевской и Черниговской областей", – говорится в сообщении.

Тепловозы обнаружили в Киевской области, отметили в СБУ, не уточняя, когда это произошло.

Сотрудники спецслужбы идентифицировали использование локомотивов в преступлениях против Украины.

Сейчас идет процесс их передачи в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Ориентировочная стоимость тепловозов – 70 млн грн.

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Расследованием занимались киберспециалисты СБУ – при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и во взаимодействии с подразделениями "Укрзалізниці". Производство расследуют по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).