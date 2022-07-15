"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом

Повалий выступила на открытии "Славянского базара" в Витебске 14 июля. Певица обратилась к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.
"Добрый вечер, уважаемый президент. Добрый вечер, мои дорогие друзья, мои дорогие сябры. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам в Беларусь. Можно даже сказать, что к себе домой, потому что Беларусь, Витебск – моя творческая родина", – передало слова Повалий издание "Комсомольская правда".
В подписи к посту Повалий назвала "Славянский базар" родным.
"Люблю тебя! Всегда твоя!" – написала она.
Повалий внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.
В марте 2022 года комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград (почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины") ряда артистов, в числе которых была указана и Повалий.
16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину.
9 мая в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" показали выступление Повалий перед российскими оккупантами в Кремле. Украинские артисты после этого призвали лишить певицу украинского гражданства.