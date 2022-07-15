"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом

Повалий: Я всегда с такой радостью приезжаю в Беларусь Фото: tpovaliyofficial / Instagram

Повалий выступила на открытии "Славянского базара" в Витебске 14 июля. Певица обратилась к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"Добрый вечер, уважаемый президент. Добрый вечер, мои дорогие друзья, мои дорогие сябры. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам в Беларусь. Можно даже сказать, что к себе домой, потому что Беларусь, Витебск – моя творческая родина", – передало слова Повалий издание "Комсомольская правда".

В подписи к посту Повалий назвала "Славянский базар" родным.

"Люблю тебя! Всегда твоя!" – написала она.