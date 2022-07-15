Бульвар Шоубиз
 
15 июля, 2022
 
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"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом

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Повалий: Я всегда с такой радостью приезжаю в Беларусь
Повалий: Я всегда с такой радостью приезжаю в Беларусь
Фото: tpovaliyofficial / Instagram

Строящая карьеру в РФ и замалчивающая войну против Украины певица Таисия Повалий в Instagram опубликовала видео своего выступления на музыкальном фестивале "Славянский базар" в Витебске (Беларусь).

Повалий выступила на открытии "Славянского базара" в Витебске 14 июля. Певица обратилась к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"Добрый вечер, уважаемый президент. Добрый вечер, мои дорогие друзья, мои дорогие сябры. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам в Беларусь. Можно даже сказать, что к себе домой, потому что Беларусь, Витебск – моя творческая родина", – передало слова Повалий издание "Комсомольская правда".

В подписи к посту Повалий назвала "Славянский базар" родным.

"Люблю тебя! Всегда твоя!" – написала она.

Скриншот: tpovaliyofficial / Instagram
Скриншот: tpovaliyofficial / Instagram

Контекст:

Повалий внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

В марте 2022 года комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград (почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины") ряда артистов, в числе которых была указана и Повалий.

16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину.

9 мая в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" показали выступление Повалий перед российскими оккупантами в Кремле. Украинские артисты после этого призвали лишить певицу украинского гражданства.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, музыка, Александр Лукашенко, война, Таисия Повалий, агрессия, видео, певица, Славянский базар, Витебск
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