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15 июля, 2022
 
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"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон

Гордон показал, как выглядит "Россиюшка"
Гордон показал, как выглядит "Россиюшка"
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 14 июля разместил фото пьяного россиянина, лежащего под плакатом с флагом РФ и рашистским символом "Z", окрашенным в цвета георгиевской ленточки.

"Россиюшка", – написал Гордон.

"Вся суть России", – прокомментировал подписчик _markelovvvvvv_.

"Суть России в одном фото!"– отметила 20_n.i.k.e_00.

"Великая Парашасия", – прокомментировал sanya.stashkevich.

Контекст:

Российские войска во время вторжения в Украину используют несколько видов маркировки своей техники. В частности, отметку Z имеют подразделения Восточного военного округа РФ, Z в квадрате – части РФ, наступающие с территории Крыма, O – силы из Беларуси, V – морская пехота, X – чеченские формирования, A – силы спецназа (СОБР, "Альфа", ССО).

В дальнейшем многие из этих отметок стали популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. В РФ начали массово появляться билборды с надписями "Zа победу", "Сила V правде" и другие.

Как результат страны начали запрещать использование этой символики в качестве поддержки войны. Ее запретили в УкраинеЛатвииГерманииМолдове.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, война, российская пропаганда, журналисты, война России против Украины, алкоголизм, писатель, фото, российские оккупанты
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