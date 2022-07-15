"Давайте нападем на них тракторами". Актер студии "Квартал 95" Великий показал, как Лукашенко "послал" Путина

Великий в образе Лукашенко: Я иногда как скажу – как в лужу пукну, поэтому передо мной всегда идут дворники и лужи разгоняют Скриншот: yuri_velikiy / Instagram

В ролике "Лукашенко" предстал сидящим посреди поля в момент, когда ему позвонил "Путин" с вопросом, нападет ли Беларусь на Украину. "Лукашенко" заявил, что не может говорить, поскольку вокруг множество американским жучков.

"Колорадские жуки не имеют никакого отношения к американским спецслужбам", – заметил ему "Путин". Разозлившийся от отговорок "президент РФ" заявил: "Григорьевич, ты охерел? Хватит дурачком прикидываться!" На это Лукашенко ответил, что он не прикидывается.

"Путин" добавил: "Я хочу, чтобы ваши военные открыли огонь". "Лукашенко" заметил, что это невозможно, поскольку огонь открыли еще в эпоху палеолита. Когда "Путин" отметил, что "Лукашенко" достаточно сказать одно слово для вторжения Беларуси в Украину, тот отметил, что лучше не надо.

"Я иногда как скажу – как в лужу пукну, поэтому передо мной всегда идут дворники и лужи разгоняют", – сказал он.

В ответ на требование "Путина", чтобы белорусы шли воевать, "Лукашенко" предложил ему дождаться выборов в Беларуси. Также Великий в образе Лукашенко предложил альтернативную стратегию ведения войны против Украины.

"Давайте нападем на них тракторами. Будем использовать эффект неожиданности. Украина будет ожидать, что мы нападем, а мы не нападем", – сказал он.

Когда "Путин" назвал "Лукашенко" болваном, тот послал его.

"Да идите вы в жопу! Сами воюйте! Их ВСУ любому голову свернут!" – сказал он.