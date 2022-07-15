Бульвар Шоубиз
 
15 июля, 2022
 
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"Давайте нападем на них тракторами". Актер студии "Квартал 95" Великий показал, как Лукашенко "послал" Путина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Великий в образе Лукашенко: Я иногда как скажу как в лужу пукну, поэтому передо мной всегда идут дворники и лужи разгоняют
Великий в образе Лукашенко: Я иногда как скажу – как в лужу пукну, поэтому передо мной всегда идут дворники и лужи разгоняют
Скриншот: yuri_velikiy / Instagram

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий на своей странице в Instagram 14 июля опубликовал видео, в котором показал, как президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре требует от называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко напасть на Украину, а тот придумывает новые "отмазки".

В ролике "Лукашенко" предстал сидящим посреди поля в момент, когда ему позвонил "Путин" с вопросом, нападет ли Беларусь на Украину. "Лукашенко" заявил, что не может говорить, поскольку вокруг множество американским жучков.

"Колорадские жуки не имеют никакого отношения к американским спецслужбам", – заметил ему "Путин". Разозлившийся от отговорок "президент РФ" заявил: "Григорьевич, ты охерел? Хватит дурачком прикидываться!" На это Лукашенко ответил, что он не прикидывается.

"Путин" добавил: "Я хочу, чтобы ваши военные открыли огонь". "Лукашенко" заметил, что это невозможно, поскольку огонь открыли еще в эпоху палеолита. Когда "Путин" отметил, что "Лукашенко" достаточно сказать одно слово для вторжения Беларуси в Украину, тот отметил, что лучше не надо.

"Я иногда как скажу – как в лужу пукну, поэтому передо мной всегда идут дворники и лужи разгоняют", – сказал он.

В ответ на требование "Путина", чтобы белорусы шли воевать, "Лукашенко" предложил ему дождаться выборов в Беларуси. Также Великий в образе Лукашенко предложил альтернативную стратегию ведения войны против Украины.

"Давайте нападем на них тракторами. Будем использовать эффект неожиданности. Украина будет ожидать, что мы нападем, а мы не нападем", – сказал он.

Когда "Путин" назвал "Лукашенко" болваном, тот послал его.

"Да идите вы в жопу! Сами воюйте! Их ВСУ любому голову свернут!" – сказал он.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

17 июня Лукашенко пригрозил, что если Украина ударит по нефтеперерабатывающему заводу в Мозыре, Беларусь "ударит по Киеву". По словам 28 лет находящегося у власти в РБ политика, ему известно "о шальных мыслях" ВСУ об ударе по заводу.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.

2 июля Лукашенко, не называя стран и городов, предупредил противников, которые якобы угрожают безопасности РБ, что отдал приказ вооруженным силам республики "взять под прицел центры принятия решений в ваших столицах". Он пообещал, что в случае удара по Беларуси "ответ будет мгновенным".

Кроме того, Лукашенко 2 июля обвинил Украину в "попытке нанести ракетный удар" по военным объектам Беларуси, заявив, что все ракеты были успешно сбиты ПВО.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, военные, вторжение, политика, ВСУ, актер, президент, студия Квартал 95, удары, Юрий Великий, войска
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