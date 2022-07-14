  Российский режиссер Качанов: Охлобыстин не любил евреев и начинал зиговать. Он нигде не состоялся, даже работая попом

"У Вани были всегда эти наклонности. То он зиговать начинал, то примыкать к каким-то маргинальным течениям. Ване очень хотелось как артисту и как художнику состояться. Ему всегда казалось, что его недостаточно любит народ. Неправильно любят народ и власть. Он говорил: "Я свой, я свой. Парень с окраины, зигую, не люблю евреев, не люблю никого", – рассказал Качанов.
Он подчеркнул, что у Охлобыстина было желание примкнуть к большинству.
"Он актер, понимает, что его никто не будет снимать за границей. Денег хочется, опять же. Искренняя тупость в этом есть тоже. Ваня же нигде не состоялся", – заметил режиссер.
По словам Качанова, вместо Охлобыстина соавтором сценария для его фильма "ДМБ" мог быть любой другой человек – "был бы у меня автор сценария Пупкин".
"Потом он поработал попом. тоже нигде не состоялся", – подметил Качанов.
Режиссер добавил, что сейчас не общается с Охлобыстиным.
"Что у него в башке сейчас, я не знаю. Но явно его ощущение что он ничего такого не сделал. у что, сыграл в ситкоме ["Интерны"], написал вместе со мной сценарий 20 лет назад. Вроде да, а вроде нет", – сказал он.
Охлобыстин является соавтором сценариев к фильмам "ДМБ" (2000) и "Даун Хаус" (2001). В них он также сыграл роли. Также снимался в фильмах Качанова "Гена-Бетон" и "Максимилиан".
Охлобыстин неоднократно делал антиукраинские и антизападные заявления. В 2014 году ему запретили въезд в Украину.
В ноябре 2016 года российские СМИ сообщили, что Охлобыстин написал заявление с просьбой предоставить ему "гражданство ДНР". В том же месяце он получил "паспорт ДНР", заявив, что не разделяет понятия "гражданин ДНР" и "гражданин РФ".
В декабре Служба безопасности Украины открыла в отношении Охлобыстина уголовное производство по статье "создание террористической группы или террористической организации".
Охлобыстин внесен в базу сайта "Миротворец" как соучастник преступлений российской власти против Украины, поддержавший нападение РФ на Украину.