Бульвар Шоубиз
 
14 июля, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Российский режиссер Качанов: Охлобыстин не любил евреев и начинал зиговать. Он нигде не состоялся, даже работая попом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Охлобыстин, по словам коллеги, давно имел маргинальные наклонности
Охлобыстин, по словам коллеги, давно имел маргинальные наклонности
Фото: psykero1477 / Instagram

Российский режиссер Роман Качанов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что актер и сценарист Иван Охлобыстин всегда желал примкнуть к большинству и состояться, но ему это не удалось.

"У Вани были всегда эти наклонности. То он зиговать начинал, то примыкать к каким-то маргинальным течениям. Ване очень хотелось как артисту и как художнику состояться. Ему всегда казалось, что его недостаточно любит народ. Неправильно любят народ и власть. Он говорил: "Я свой, я свой. Парень с окраины, зигую, не люблю евреев, не люблю никого", – рассказал Качанов.

Он подчеркнул, что у Охлобыстина было желание примкнуть к большинству.

"Он актер, понимает, что его никто не будет снимать за границей. Денег хочется, опять же. Искренняя тупость в этом есть тоже. Ваня же нигде не состоялся", – заметил режиссер.

По словам Качанова, вместо Охлобыстина соавтором сценария для его фильма "ДМБ" мог быть любой другой человек – "был бы у меня автор сценария Пупкин".

"Потом он поработал попом. тоже нигде не состоялся", – подметил Качанов.

Режиссер добавил, что сейчас не общается с Охлобыстиным.

"Что у него в башке сейчас, я не знаю. Но явно его ощущение что он ничего такого не сделал. у что, сыграл в ситкоме ["Интерны"], написал вместе со мной сценарий 20 лет назад. Вроде да, а вроде нет", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Охлобыстин является соавтором сценариев к фильмам "ДМБ" (2000) и "Даун Хаус" (2001). В них он также сыграл роли. Также снимался в фильмах Качанова "Гена-Бетон" и "Максимилиан".

Охлобыстин неоднократно делал антиукраинские и антизападные заявления. В 2014 году ему запретили въезд в Украину.  

В ноябре 2016 года российские СМИ сообщили, что Охлобыстин написал заявление с просьбой предоставить ему "гражданство ДНР". В том же месяце он получил "паспорт ДНР", заявив, что не разделяет понятия "гражданин ДНР" и "гражданин РФ".

В декабре Служба безопасности Украины открыла в отношении Охлобыстина уголовное производство по статье "создание террористической группы или террористической организации".

Охлобыстин внесен в базу сайта "Миротворец" как соучастник преступлений российской власти против Украины, поддержавший нападение РФ на Украину. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Иван Охлобыстин, нацизм, фашизм, антисемитизм, фильм, режиссер, евреи, актер, интервью, сценарист, Роман Качанов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
Дмитрий ГОРДОН
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
Дмитрий ГОРДОН
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
39-летняя Седокова, замалчивающая войну, рассказала, что вызвало у нее депрессию, и выставила декольте
39-летняя Седокова, замалчивающая войну, рассказала, что вызвало у нее депрессию, и выставила декольте
  Российский режиссер Качанов: Охлобыстин не любил евреев и начинал зиговать. Он нигде не состоялся, даже работая попом
  Российский режиссер Качанов: Охлобыстин не любил евреев и начинал зиговать. Он нигде не состоялся, даже работая попом
Дмитрий ГОРДОН
63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео
63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео
  "Есть такой диагноз имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык
  "Есть такой диагноз – имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык
"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем
"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем
Украинский дизайнер создала коллекцию женской одежды для Gucci с вышивкой ручной работы. Фото
Украинский дизайнер создала коллекцию женской одежды для Gucci с вышивкой ручной работы. Фото
"Кремль, видимо, пообещал звание". Лолита сделала пропагандистское заявление о "бандеровцах" и "антисемитизме" в Украине
"Кремль, видимо, пообещал звание". Лолита сделала пропагандистское заявление о "бандеровцах" и "антисемитизме" в Украине
  Российский режиссер Качанов: Леша Панин – очень большой артист, он актер от Бога
  Российский режиссер Качанов: Леша Панин – очень большой артист, он актер от Бога
Дмитрий ГОРДОН
  Фронтмен Kozak System: Встанут ли проукраинские артисты на одной сцене с Loboda? Не встанут, потому что не верят
  Фронтмен Kozak System: Встанут ли проукраинские артисты на одной сцене с Loboda? Не встанут, потому что не верят
  Российский режиссер Качанов: Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки
  Российский режиссер Качанов: Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки
Дмитрий ГОРДОН
  Панин: Я искренне ненавижу Путина – эта шайка воров разворовала мою страну, а теперь убивает людей в Украине
  Панин: Я искренне ненавижу Путина – эта шайка воров разворовала мою страну, а теперь убивает людей в Украине
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Как он меня называет? Очень мило: козочка
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Как он меня называет? Очень мило: козочка
  Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить
  Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить
EBU планирует провести "Евровидение" в Латинской Америке
EBU планирует провести "Евровидение" в Латинской Америке
  Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся
  Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся
"Часть доходов от продажи мы используем на добрые дела". Украинский бренд создал футболки с цитатами из поэзии Жадана. Фото
"Часть доходов от продажи мы используем на добрые дела". Украинский бренд создал футболки с цитатами из поэзии Жадана. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 