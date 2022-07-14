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14 июля, 2022
 
Новости

"Есть такой диагноз – имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык

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Тополя: Когда человек говорит, что ему тяжело, потому что он не может им пользоваться, потому что он не знает языка, это диагноз
Тополя: Когда человек говорит, что ему тяжело, потому что он не может им пользоваться, потому что он не знает языка, – это диагноз
Фото: Тарас Тополя / Facebook

Фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя в интервью "5 каналу" 13 июля заявил, что украинских звезд, которым тяжело перейти на украинский язык, нужно вести к доктору – "челюсть русскоязычную менять, вставлять имплант".

Тополя заявил, что, не имея достаточной практики использования английского языка, он давал интервью европейским, канадским и американским СМИ и его английская речь значительно улучшилась.

"Уже на пятом, седьмом, пятнадцатом интервью стало легче, потому что я начал пользоваться английским языком. Плюс, когда я увидел, что меня понимают, и журналисты говорят, что я весьма хорошо говорю, это еще больше придало мне уверенности", – отметил он.

По мнению певца, при необходимости и большом желании можно освоить любой язык, тем более родной.

"Когда человек, проживая столько лет в Украине, говорит, что ему сложно перейти на украинский язык... Есть такой диагноз в медицине – имбецил. Возможно, надо к врачу. Раньше я был еще очень толерантным в этом вопросе, потому что язык – это как одежда. Вот человек привык носить определенную одежду, так привык и к языку. Тут больше психологический барьер. Когда человек говорит: "Мне психологически тяжело перейти" и признается в этом честно... И тут вступает в игру такая штука, как: "А давай я тебе помогу, давай я тебя поддержу". А когда человек говорит, что ему тяжело, потому что он не может им пользоваться, потому что он не знает языка, – это диагноз. Надо вести к доктору – челюсть русскоязычную менять, вставлять имплант. Это дико, абсурд, я этого не понимаю", – заявил он.

ВИДЕО
Видео: 5 канал / YouTube
Контекст:

Незадолго до интервью Тополи украинская телеведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова заявили, что свое YouTube-шоу "Взрослые девочки" они будут продолжать вести на русском языке, поскольку на украинском им сложнее формулировать мысли. "Нет этой химии", – подчеркивала Ефросинина.

15 февраля участники группы "Антитіла", включая Тополю, вступили в тероборону. Тополя служит парамедиком, оказывая первую помощь раненым.

Теги: Украина, война, украинский язык, война России против Украины, психология, телеведущая, Тарас Тополя, Оля Полякова, Антитіла, певица, интервью, Маша Ефросинина, психолог, язык
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