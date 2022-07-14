  "Есть такой диагноз – имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык

Тополя: Когда человек говорит, что ему тяжело, потому что он не может им пользоваться, потому что он не знает языка, – это диагноз Фото: Тарас Тополя / Facebook

Тополя заявил, что, не имея достаточной практики использования английского языка, он давал интервью европейским, канадским и американским СМИ и его английская речь значительно улучшилась.

"Уже на пятом, седьмом, пятнадцатом интервью стало легче, потому что я начал пользоваться английским языком. Плюс, когда я увидел, что меня понимают, и журналисты говорят, что я весьма хорошо говорю, это еще больше придало мне уверенности", – отметил он.

По мнению певца, при необходимости и большом желании можно освоить любой язык, тем более родной.

"Когда человек, проживая столько лет в Украине, говорит, что ему сложно перейти на украинский язык... Есть такой диагноз в медицине – имбецил. Возможно, надо к врачу. Раньше я был еще очень толерантным в этом вопросе, потому что язык – это как одежда. Вот человек привык носить определенную одежду, так привык и к языку. Тут больше психологический барьер. Когда человек говорит: "Мне психологически тяжело перейти" и признается в этом честно... И тут вступает в игру такая штука, как: "А давай я тебе помогу, давай я тебя поддержу". А когда человек говорит, что ему тяжело, потому что он не может им пользоваться, потому что он не знает языка, – это диагноз. Надо вести к доктору – челюсть русскоязычную менять, вставлять имплант. Это дико, абсурд, я этого не понимаю", – заявил он.

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Видео: 5 канал / YouTube