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12 июля, 2022
 
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"У поклонников русского говнорока наступило прозрение". Сукачев, Шахрин, Гаркуша, "Чиж", Маргулис поддержали РФ

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Присоединившийся к манифесту "Я остаюсь" Чиграков начинал свою карьеру в Харькове
Присоединившийся к манифесту "Я остаюсь" Чиграков начинал свою карьеру в Харькове
Фото: Елена Павлович / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая на своей странице в Facebook 11 июля сообщила, что российские музыканты записали манифест "Я остаюсь" в поддержку России.

"У поклонников русского говнорока сегодня наступило прозрение. Их кумиры записали видео-манифест "Я остаюсь"… Какое счастье, что я никогда не слушала этот лаптерок, и для меня весь этот список никогда не был списком авторитетов ни в музыке, ни вне нее. А вам, дорогие мои, искренние соболезнования, но, уверена, переживете. Не устаю повторять: "Не ищите "хороших русских". Их там нет. Ну, возможно, с десяток, но исключение лишь подтверждает правило", – написала она.

К манифесту присоединились Гарик Сукачев, Сергей Шнуров ("Ленинград"), Владимир Шахрин ("Чайф"), Александр Скляр ("Ва-Банкъ"), Олег Гаркуша ("АукцЫон"), Сергей Галанин ("Серьга"), начинавший свою карьеру в Харькове, который сейчас разбомблен Россией, музыкант Сергей 'Чиж Чиграков ("Чиж&Co"), Алексей Романов ("Воскресение", "Машина времени"), Николай Девлет-Кильдеев ("Моральный кодекс"), Евгений Маргулис ("Воскресение", "Машина времени"), Андрей Бледный и Антон Завьялов ("25/17"), Андрей Князев ("Князь", "Король и шут"), Настя Полева ("Настя"), Светлана Сурганова ("Сурганова и Оркестр"), Ая ("Город 312"), Антон ' Пух' Павлов (F.P.G), Маша Макарова ("Маша и медведи"), Владимир и Сергей Кристовские (Uma2rmaH), Максим Кучеренко ("Ундервуд"),

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Анатолий Крупнов / YouTube
Контекст:

Песня "Я остаюсь" была написана в 1992 году ныне покойным музыкантом Анатолием Крупновым, основателем группы "Черный обелиск".

Теги: Россия, Украина, музыка, война, Ленинград, Светлана Сурганова, Гарик Сукачев, Сергей Шнуров, война России против Украины, Ундервуд, Алена Мозговая, Машина времени, Воскресение, Сергей Кристовский, Александр Скляр, музыкант, СерьГа
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