  "У поклонников русского говнорока наступило прозрение". Сукачев, Шахрин, Гаркуша, "Чиж", Маргулис поддержали РФ

"У поклонников русского говнорока сегодня наступило прозрение. Их кумиры записали видео-манифест "Я остаюсь"… Какое счастье, что я никогда не слушала этот лаптерок, и для меня весь этот список никогда не был списком авторитетов ни в музыке, ни вне нее. А вам, дорогие мои, искренние соболезнования, но, уверена, переживете. Не устаю повторять: "Не ищите "хороших русских". Их там нет. Ну, возможно, с десяток, но исключение лишь подтверждает правило", – написала она.

К манифесту присоединились Гарик Сукачев, Сергей Шнуров ("Ленинград"), Владимир Шахрин ("Чайф"), Александр Скляр ("Ва-Банкъ"), Олег Гаркуша ("АукцЫон"), Сергей Галанин ("Серьга"), начинавший свою карьеру в Харькове, который сейчас разбомблен Россией, музыкант Сергей 'Чиж Чиграков ("Чиж&Co"), Алексей Романов ("Воскресение", "Машина времени"), Николай Девлет-Кильдеев ("Моральный кодекс"), Евгений Маргулис ("Воскресение", "Машина времени"), Андрей Бледный и Антон Завьялов ("25/17"), Андрей Князев ("Князь", "Король и шут"), Настя Полева ("Настя"), Светлана Сурганова ("Сурганова и Оркестр"), Ая ("Город 312"), Антон ' Пух' Павлов (F.P.G), Маша Макарова ("Маша и медведи"), Владимир и Сергей Кристовские (Uma2rmaH), Максим Кучеренко ("Ундервуд"),

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: Анатолий Крупнов / YouTube