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12 июля, 2022
 
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"Вытащил лифчики из-под флага". alyona alyona рассказала, как рэпер A$AP Rocky поступил с украинским знаменем

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alyona alyona находится в Польше
alyona alyona находится в Польше
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona в Stories Instagram 11 июля опубликовала видео, снятое на концерте американского рэпера A$AP Rocky в Польше.

alyona alyona рассказала, что передала на сцену исполнителя национальный флаг Украины, но певец не обратил на это внимания. В то же время, по словам alyona alyona, девушки бросали рэперу на сцену бюстгальтеры.

Скриншот: alyona.alyona.official / Instagram
Скриншот: alyona.alyona.official / Instagram

"Он из-под флага вытащил лифчики, забрал их, а флаг так и лежит", – отметила исполнительница.


Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Фото: alyona.alyona.official / Instagram

"Танцует с лифчиками, а флаг не взял", – отметила она.


Скриншот: alyona.alyona.official / Instagram

Скриншот: alyona.alyona.official / Instagram

Позже она опубликовала ролик, в котором сказала, что, вероятно, A$AP Rocky не знал, что это флаг Украины.

Скриншот: alyona.alyona.official / Instagram
Скриншот: alyona.alyona.official / Instagram

Контекст:

После начала российско-украинской войны alyona alyona стала волонтером. Она работала на фармацевтическом складе и плела маскировочные сетки. 13 апреля певица сообщила о гибели своего кума.

18 апреля исполнительница заявила, что уезжает в Европу

Теги: Россия, Украина, Польша, флаг, концерт, видео, Европа, война России против Украины, певица, рэпер, A$AP Rocky, alyona alyona, бюстгальтер
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