"Вытащил лифчики из-под флага". alyona alyona рассказала, как рэпер A$AP Rocky поступил с украинским знаменем

alyona alyona рассказала, что передала на сцену исполнителя национальный флаг Украины, но певец не обратил на это внимания. В то же время, по словам alyona alyona, девушки бросали рэперу на сцену бюстгальтеры.

Скриншот: alyona.alyona.official / Instagram

"Он из-под флага вытащил лифчики, забрал их, а флаг так и лежит", – отметила исполнительница.





Фото: alyona.alyona.official / Instagram

"Танцует с лифчиками, а флаг не взял", – отметила она.





Скриншот: alyona.alyona.official / Instagram

Позже она опубликовала ролик, в котором сказала, что, вероятно, A$AP Rocky не знал, что это флаг Украины.