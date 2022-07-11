  "Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова

В ролике Великий дал оценку фильму, снятому главой Чечни Рамзаном Кадыровым, – "кадырометражному кино". Свою программу "Бесогон" "Михалков" якобы по личной просьбе Кадырова назвал "Бесогон, дон" ("дон" – слово-паразит, которое употребляет глава Чечни. – "ГОРДОН").

"Это будет первая передача, когда я достану язык из задницы [президента РФ Владимира] Путина и засуну в задницу Кадырова", – сказал Великий в образе Михалкова.

Он отметил, что у Кадырова уникальная память, поскольку тот может без всяких подсказок с первого дубля забыть любой текст, а перематывать кадыровский фильм гораздо приятнее, чем смотреть.

Относительно кадров, в которых Кадыров показал актера в роли Зеленского и положил руку ему на плечо, "Михалков" отметил, что эта рука в Первую чеченскую войну даже резала российских солдат.

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Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube