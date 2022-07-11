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11 июля, 2022
 
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"Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова

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Великий в образе Михалкова высказался о "кадырометражном кино"
Великий в образе Михалкова высказался о "кадырометражном кино"

Украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий 10 июля разместил в YouTube пародию на российского режиссера Никиту Михалкова, который комментирует игровые ролики главы Чечни Рамзана Кадырова, показавшего, как принуждает актера в роли президента Украины Владимира Зеленского подписать капитуляцию.

В ролике Великий дал оценку фильму, снятому главой Чечни Рамзаном Кадыровым, – "кадырометражному кино". Свою программу "Бесогон" "Михалков" якобы по личной просьбе Кадырова назвал "Бесогон, дон" ("дон" – слово-паразит, которое употребляет глава Чечни. – "ГОРДОН").

"Это будет первая передача, когда я достану язык из задницы [президента РФ Владимира] Путина и засуну в задницу Кадырова", – сказал Великий в образе Михалкова.

Он отметил, что у Кадырова уникальная память, поскольку тот может без всяких подсказок с первого дубля забыть любой текст, а перематывать кадыровский фильм гораздо приятнее, чем смотреть.

Относительно кадров, в которых Кадыров показал актера в роли Зеленского и положил руку ему на плечо, "Михалков" отметил, что эта рука в Первую чеченскую войну даже резала российских солдат.

ВИДЕО
Видео: Юрий ВЕЛИКИЙ / YouTube
Контекст:

Юрий Великий родился 5 июня 1980 года. В студии "Квартал 95" он работает с 2009 года. Он бывший участник дуэта "Братья Шумахеры". Известен как пародист президента Украины Владимира Зеленского.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Рамзан Кадыров, война, Никита Михалков, режиссер, актер, война России против Украины, президент, студия Квартал 95, пародия, Юрий Великий, ролик, комик
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