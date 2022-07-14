"Кремль, видимо, пообещал звание". Лолита сделала пропагандистское заявление о "бандеровцах" и "антисемитизме" в Украине

Лолита: Если у вас за это время стало меньше друзей, то это говорит только о том, что вас не связывало что-то большее, чем треп по телефону Фото: Лолита Милявская / Facebook

"Если у вас за это время стало меньше друзей, то это говорит только о том, что вас не связывало что-то большее, чем треп по телефону. Не переживайте. Не разрешайте себе оскорбления ни в чей адрес. Берегите психику – самый важный инструмент нашего тела. Думайте о том, что вы сможете все, и от вашего труда и настроения зависит целый мир! И никак не меньше!" – написала она.

Лолита рассказала, что во время поездки в Болгарию поклонница спросила, за что она ненавидит украинцев. На это певица рассказала историю, как ее маму в Киеве якобы избил "бандеровец" или "националист" со словами: "На своїй "собачій" мові будеш розмовляти у Москві".

Как отметила Лолита, это было шесть лет назад. Певица поспешила объяснить, что не раздувала скандал ранее, поскольку ее мама продолжала жить в Киеве.

Лолита добавила, что у нее остались друзья в Украине, но Россия дала ей в жизни больше благ. Исполнительница заявила, что не училась бы в Украине ни в одном вузе, потому что ее папа – еврей.

"А вот приехав учиться в Тамбов я, в ощущении, а вдруг здесь тоже антисемитизм, спросила у однокурсников: "А ничего, что у меня папа еврей?" Они на меня посмотрели и сказали: "Ну и что", – отметила Лолита.

"Фу! Какая гнусность! Мы жили в Киеве и националистов не видели, а те, кто живет в "Мацкве", прям лично с ними знакомы", – прокомментировала подписчица Viktoriya Terletskaya.

"Еще приплела, что никогда бы в Киеве не поступила в институт. Ха-ха. Типа папа – еврей. Что за бред! У меня много знакомых ее лет и все учителя – евреи, и не уехали из города, я уже не говорю о стране", – написала Алена Коробченко.

"Кремль, видимо, Лолите пообещал какое-то звание выделить или финансовые вопросы помог решить за столь пропагандистский спич", – заметил Вацлав Юташ-Зюзин.

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